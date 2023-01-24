男童發燒以為確診新冠　急入房自我隔離原因曝光　網民：暖男哥哥

內地1名5歲男童因感冒發燒，便以為自己是新冠確診者，急急將玩具搬上1樓的房間，再鎖上房門「自我隔離」。由於他一直不肯出房，母親送藥來亦只開了一條門縫，後來才知他擔心會傳染給只有1歲的妹妹，要媽媽多番解釋他並非中招，才肯離開房間。媽媽將過程拍成影片，上載到網上後更被瘋傳，令網民激讚小男孩是一個暖男哥哥。



5歲男童以為自己中招，急急將自己鎖入房自我隔離。（影片截圖）

據《北京青年報》報導，該名5歲男童與家人居於湖北省襄陽市，去年12月16日男童突然開始適，更有低燒的情況，令他以為自己確診新冠肺炎。當時，他先是把妹妹的玩具一批一批的送到樓上的房間，然後自己入內鎖上房門，以「自我隔離」，避免傳染病毒給媽媽和妹妹。

最初，男童的媽媽並不明白兒子的用意，待她送藥給兒子吃時，看見他只打開一點門縫，並要求她不要靠近，聲稱正在自我隔離，是為了要保護妹妹和媽媽。

男童擔心得只開了少少門縫，表示擔心傳染病毒給年幼的妹妹，獲網民大讚暖男。（影片截圖）

媽媽得悉兒子的心意後，不斷安撫他：「就感冒而已，沒事！不用隔離」，可是兒子堅持不離開房間，強調不想只有1歲的妹妹受感染，還哭著向媽媽說：「出去啊」，最後媽媽再三表示他並非確診，男童才安心步出房門。

其後，母親將影片放在社交平台上發布獲瘋傳，網民紛紛讚賞男童為人懂事兼暖心，「很為他人着想的小暖男」、「好有責任感，這麼小就知道保護妹妹」、「才5歲，應該是有記憶的時候就在防疫了」、「懂事的孩子特別讓人心疼」、「這孩子比有的大人都懂事」。