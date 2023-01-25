老孫跪嫩爺！40歲男子向8歲男童磕頭拜年討利市　網民：大可不必

【兔年2023／利市】農曆新年兔年到，是時候拜年了！大年初一，河南1名40歲的男子對「爺爺輩」磕頭拜年，相關影片在網上瘋傳，全因他的長輩是1名8歲男童！兩人的年齡差，及如此遵循禮法輩份行跪拜禮，真是話題度滿滿，難怪引起網民熱議。



大年初一，河南1名40歲的男子對8歲的「爺爺輩」磕頭拜年討利是，相關影片在網上引起熱議。（「瀟湘晨報」微博影片截圖）

根據《瀟湘晨報》報道，周日（22日），在河南商丘永城，1名40歲的男子對年幼的8歲男童磕頭拜年。從該段11秒的影片可見，男童坐在椅子上，手中拿着利市，而隨着中年男子下跪磕頭恭賀，男童臉上浮着得意之色，嘴裏連連說「好！好！」。眼見男子完成跪拜禮，男童隨即起身上前遞上1封利市，男子接過利市後高舉叫囂，而身旁眾人都在雀躍歡呼。

影片拍攝者寧先生指該名男童是中年男子的祖父輩，「大人應該叫小孩爺爺」，而該名「小長輩」的利市就是「10塊20塊隨便給」。

影片曝光後，不少人都表示震驚，「無語…真有必要這樣麼」、「搖車裡的爺爺，拄拐的孫孫」、「我年紀輕輕就做人叔公了，但大可不必這樣誇張」。亦有網民認為「不必大驚小怪」，「本來就是傳承的禮儀，有啥無語的」、「誰還不是24歲有一個讀幼稚園的外孫呢」、「還好我們這不流行磕頭，不然我要破產了！重孫子都有幾個的30多歲老太太」。

（瀟湘晨報）