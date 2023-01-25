快餐店枱面「餐盤層層疊」無人執　網民激辯自己郁手VS等職員處理

自從有快餐店24小時營業後，不分晝夜亦總能在店內見到食客。有網民在年初三到快餐店就見到震撼畫面，數張餐桌上被人堆滿了盛着垃圾的餐盤，數量多到有些甚至要疊起來，但卻無人清理，於是發文表示「要坐就自己動手啦」。沒想到1張照片竟引發「世紀激辯」，網民就着到快餐店用餐應否自己執拾餐盤熱烈討論。



有網民在年初三的凌晨到快餐店，發現數張餐桌上被人堆滿了盛着垃圾的餐盤。（FB圖片）

樓主在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，並貼出於快餐店拍下的照片，表示照片是在年初三凌晨4點拍攝。從照片可見，該快餐店有數張長桌及圓桌堆滿了凌亂的餐盤，就連椅子及地上也有餐盤及垃圾。而餐盤上面是數不清的膠杯、餐盒、包裝紙，亦有吃剩的薯條等，甚至有餐盤疊着餐盤的情況，危危欲墜，場面十分混亂。而樓主就在帖文表示這僅是快餐店其中一角，「要坐就自己動手啦！」。

該快餐店有數張餐桌堆滿了凌亂的餐盤，除了有餐盤疊着餐盤的情況，就連椅子及地上也有餐盤及垃圾。（FB圖片）

帖文引起網民激辯，意見兩極，有人認為食客進食後可以順手清理垃圾，「點解食完唔自己處理？返自己屋企、去人哋屋企入屋都除鞋啦」、「我從來都會自己清，唯有望其他人會覺醒」、「通常都自己食完自己執」、「尤其係疫情之後，啲紙巾用完都唔好意思要人扔啦」、「唔好老奉要人執啦」。

但另一邊的網民就認為清理垃圾是快餐店員工的責任，「你地係咪真係有夜晚食過？知唔知倒垃圾個位爆到滿出嚟，然後個架疊2、3層垃圾，有時真係關員工事」、「試過自己執點知畀阿姐鬧會整亂，之後無再執過」，亦有人指出「阿姐無嘢做咪畀人炒囉」、「個個都自己執咪請少啲人囉」。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）