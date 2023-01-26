初五開工必備咖啡香口膠！專家教8招醒腦醒神｜附初五5個吸財秘技
撰文：中天新聞網
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今（26）天是初五開工日！許多人剛從過年連假回到工作岡位上，心都還收不回來，精神也不好，對此，台灣營養師珊珊表示，其實生活中有幾項常見的食物可以幫助你提神醒腦！
台灣營養師珊珊在社交平台發文分享，以下「8種」小物可以讓剛從過年連假回到工作崗位上得你提神醒腦：（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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咖啡：含有天然興奮劑咖啡因，幫助快速提神。
維他命B群（維生素B群）：讓身體能量可以正常運作代謝。
燕麥片：富含膳食纖維，既可補充能量又不會讓血糖波動過大。
薄荷精油：香薰或是局部使用都可以幫助醒腦。
香口膠（口香糖）：透過反覆咀嚼的動作來幫助提神。
酵素：平衡年節期間的大魚大肉，讓排便順暢。
飲茶：其中的茶氨酸可輔助緩解焦慮。
葉黃素：連假煲劇、上班看電腦，葉黃素是不分平假日都需要補充的營養。
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