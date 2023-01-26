初五開工必備咖啡香口膠！專家教8招醒腦醒神｜附初五5個吸財秘技

今（26）天是初五開工日！許多人剛從過年連假回到工作岡位上，心都還收不回來，精神也不好，對此，台灣營養師珊珊表示，其實生活中有幾項常見的食物可以幫助你提神醒腦！



台灣營養師珊珊在社交平台發文分享，以下「8種」小物可以讓剛從過年連假回到工作崗位上得你提神醒腦：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

咖啡：含有天然興奮劑咖啡因，幫助快速提神。

維他命B群（維生素B群）：讓身體能量可以正常運作代謝。

燕麥片：富含膳食纖維，既可補充能量又不會讓血糖波動過大。

薄荷精油：香薰或是局部使用都可以幫助醒腦。

香口膠（口香糖）：透過反覆咀嚼的動作來幫助提神。

酵素：平衡年節期間的大魚大肉，讓排便順暢。

飲茶：其中的茶氨酸可輔助緩解焦慮。

葉黃素：連假煲劇、上班看電腦，葉黃素是不分平假日都需要補充的營養。



【相關圖輯】初五招財必做5件事 迎財神最驟忌小氣「破五」再大掃除趕走窮鬼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

【相關圖輯】2023年12生肖財運排行出爐 屬虎發大財 屬兔這月份恐遇詐騙陷阱（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

鷹眼傑瑞米雷納意外重傷原因曝光 「為救家人」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】