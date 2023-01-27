狗糧當特產朱古力豆派街坊！嫲嫲唔識字出事　孫女見到喝止結果…

狗糧味道如何，他們的街坊鄰居都知道了！湖南一對孫仔女由廣東回鄉時拿了一袋狗糧，不識字的嫲嫲卻以為是廣東特產，當作朱古力豆拿出去請街坊吃，結果孫女落樓見一群人「一人抓一小把」在吃，她即時制止，而嫲嫲知道真相後哭笑不得。孫仔接受內媒訪問時，稱幸好妹妹發現得早，否則「一包狗糧就被他們吃完了」，事後街坊身體沒出現問題，只是吃的時候好奇為何「特產」不甜又不酸。



湖南有名8旬婆婆不識字，將孫仔帶回來的狗糧當成特產派給街坊吃。（微博影片截圖）

事發於湖南永州，周先生回鄉與嫲嫲過年時，重提暑假時由廣東帶了袋狗糧回家，由於嫲嫲不識字，以為是廣東帶回老家的特產，便當成朱古力豆出門去請街坊鄰居吃。

周先生接受內媒訪問時，爆笑稱幸好妹妹落樓落得早，否則「這一包狗糧就被他們吃完了」。妹妹當時由樓上下來，見到嫲嫲和鄰居們「一人抓一小把，在吃什麼，（街坊說）你哥帶回來的，你不知道嗎？」，嫲嫲以為狗糧是朱古力豆拿出去叫街坊們一起試吃。

妹妹上前查看，找包裝才發現一群人在吃狗糧，馬上制止吃他們別吃，「他們全部在那裏笑個不停」。周先生說事後街坊們身體都沒出問題，只是試吃時奇怪為何這個廣東特產不甜又不酸，嫲嫲知道真相後笑到流眼淚。

事件令網民爆笑，「狗子：我保持追究的權利」、「狗子：那是我唯一的年貨」、「好傢伙，街坊鄰居也沒有識字的」，爆笑全村都知道狗糧的味道了，「這是個憂傷的故事以為是買給自己吃的，地位還不如狗狗」。不少養狗網民解釋，狗糧其實沒什麼味道，品質好的「營養和衛生比人類零食放心多了」、「狗糧人是可以吃的，而且很健康」、「狗糧我嘗過，比較硬，人可以吃」。

（綜合）