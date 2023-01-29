幫女友摸出乳癌！親熱摸到硬塊　男生安排就醫終確診　附6大症狀

【乳癌／症狀／徵狀／成因】定期做身體檢查十分重要，若不幸患癌都能及早發現和治療。有台灣男生於討論區發警世文，稱「幫女友摸出乳癌…」，日前他與女友親熱時摸到對方胸部有硬塊，女友說不會痛，但他覺得有異常，於是立即安排女友去看醫生，經診斷後證實是乳癌二期，目前他正陪伴女友做癌症治療。他呼籲大家要定期做身體檢查，若出現異狀要盡快求醫。



有台灣男生於討論區發「警世文」，指出日前與女友親熱時摸到對方胸部有硬塊，他立即安排女友去看醫生，經診斷後證實是乳癌二期。（示意圖／Getty Images）

該名男生於Dcard討論區以「幫女友摸出乳癌…愛惜女伴請多多檢查乳房」為題發文表示，每次與女友親熱都習慣撫摸對方胸部，但日前摸到之前沒有過的硬塊感，雖然女友說不會痛，但他覺得很奇怪，於是立即安排女友去看醫生。

他指出，經醫生診斷後證實是乳癌二期，女友得知罹患乳癌後心情「蠻低落的」，目前他正陪伴女友做癌症治療。他呼籲，「各位女孩、女孩的伴侶記得定時檢查身體有沒有什麼異狀，如果有請盡快求醫」，又盼大家都身體健康。

男生說，女友得知罹患乳癌後心情「蠻低落的」，目前他正陪伴女友做癌症治療。（示意圖／Getty Images）

網民留言大讚樓主，「你是妳女友的貴人」、「其實乳癌被發現的很高比例都是男伴發現的」、「能切除就全切，不要吝嗇，乳癌好好治療存活率是很高的」、「看完這篇嚇得我趕緊摸摸自己的胸部」。

不少網民提醒年輕人也應定期做身體檢查，「我治療做過年紀只有25歲的乳癌病友，平時對自己的乳房還是要留心，不能因為年輕就疏忽哦！」、「真心建議所有女生都應該養成定時檢查的好習慣，尤其有家族史的、纖維囊腫的，定期回醫院追蹤啊，不要覺得癌症都是老年人才會有」。而且患癌痊癒後亦要保持覆診習慣，「辛苦了！治療過後一定會痊癒，務必要定期追蹤！我媽痊癒之後轉移肺還有腦，乳癌最容易轉移的兩個地方！現在只能與癌共存」。

不只有硬塊！乳癌6大症狀要注意



早期乳癌症狀不容易察覺，若出現6個症狀，就要及早求醫。（示意圖／gettyimages）

根據香港衛生署資料，早期乳癌症狀不容易察覺，除了出現可疑硬塊，乳房大小或形狀改變等都可能是患癌症狀，故若出現以下6個症狀，就要及早求醫：

1）乳房出現硬塊

2）乳房的大小或形狀改變

3）乳房或乳頭皮膚出現異樣（例如：變紅、呈鱗片狀、變厚或猶如「橙皮」）

4）乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

5）乳房或腋下新出現持續的不適或疼痛

6）腋下有新增硬塊或皮膚變厚



根據衛生署資料，早期乳癌症狀不容易察覺，但如出現以上6個症狀，就要及早求醫。（衛生署）

衛生署亦列出減低患上乳癌機會方法，包括「恆常進行體能活動」、「避免飲酒」、「均衡飲食」、「保持健康體重和腰圍」、「較年青時生育，並延長母乳餵哺期」。