立春5大生肖千祈咪做愛！2023黑兔年激罕遇「雙春」6招避厄運

【立春】2月4日是「立春」，正式告別虎年迎兔年，但台灣民俗專家廖大乙說，今年是閏二月的癸卯年，有2個「立春」，又逢「水兔（亦稱黑兔）」當值，是特殊的「黑兔雙春閏二月」，提醒屬兔、雞、鼠、馬、龍者「立春」這天要「躲春」多忍讓避厄。



廖大乙指出，「立春」是24節氣之首，民俗上「立春」才是新的一年開始，只是，癸卯兔年不像多數拜年時會說的金兔年，根據五行原則，今年由「水兔」當值，也稱「黑兔」，實際上是「黑兔年」。

【相關圖輯】2023殺入「黑兔年」60年一次厄運翻倍 屬兔犯太歲運程更加坎坷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

此外，今年是閏二月的癸卯年，在這個「黑兔年」中，有兩個「立春」分別落在農曆正月14日和農曆12月25日，也讓今年形成特殊的「黑兔雙春閏二月」，提醒正沖太歲肖兔、雞者，偏沖肖鼠、馬者及小偏沖肖龍者當心，記得要「躲春」。

廖大乙說，正偏沖太歲的兔、雞、鼠、馬、龍者在「黑兔雙春閏二月」，較易感到做事不順心、身心健康不適，且因一年有兩個「立春」，容易有爛桃花，因此今年宜保守，少投資、少逞口舌之快，多留意自身和家人的健康，感情也要謹慎。

【相關圖輯】年初一仍屬虎年？你不知道的農曆新年冷知識 著紅底褲恐犯桃花（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

尤其是「立春」這天，新舊太歲交接，磁場較混亂，犯太歲的5生肖最好要「躲春」避厄，當日須注意做事謹慎，待人接物也要低調，多忍讓且謹言慎行，絕不口出惡言，沒必要不出遠門、不探病，也不要有「人與人連結」的性行為，

廖大乙建議6招避厄運

廖大乙也建議，立春當天盡量穿戴紅色系衣物，或搭配紅色項鍊飾品，讓自己身上有些紅色元素，以招喜氣。另，平日多布施，布施並非指捐款、添香油錢，多關心親友、幫助別人、與人為善、走正途等都是布施，有利消災解厄，招來吉運。

【相關圖輯】兔年十二生肖運程2023｜屬猴隨時發大財、屬牛易得罪人一招解決（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35

【相關圖輯】2023年12生肖財運排行出爐 屬虎發大財 屬兔這月份恐遇詐騙陷阱（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

【相關圖輯】2023年4生肖「紅鸞星動」屬蛇易脫單 屬虎把握這個月談終身大事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

她花600元吃蛤蜊咬到硬硬圓球 竟是「超罕見紫珍珠」專家鑑定後直喊賺翻

台中11歲童春節旅遊中邪了？醫師找到原因了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】