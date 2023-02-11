3歲女童做手作膠水「炸開」噴臉　雙眼黐住睜不開　強行掰開極痛

孩子開開心心做手作，這個下場真是太慘了！早前有美國媽媽發文，稱為了與女兒慶祝聖誕節，便在亞馬遜網站購買了1套聖誕裝飾手作，沒料到3歲女兒打算組裝時，拿手起膠水瓶卻突然「炸開」，膠水直向其臉噴出，女兒雙眼慘被膠水粘住，上下眼睫毛緊緊粘連，雙眼無法睜開。女童需送院治理，但醫護人員用了近6小時都無法讓其眼睛睜開，最終要為她注射鎮靜劑，然後強行把眼睛掰開，過程非常嚇人。



有美國媽媽在亞馬遜網上購買了1套聖誕裝飾手作，沒料到3歲女兒打算組裝時，拿手起膠水瓶卻突然「炸開」，令女兒雙眼無法睜開。（Jeanguenat fb圖片）

綜合外媒報道，居於美國加州（California）的女子珍妮絲（Jeanguenat）在去年12月28日於facebook個人帳戶發文，指於亞馬遜（Amazon）網購了1套聖誕裝飾手作，那是聖誕倒數日曆，之後可以組裝起來再製成獨角獸夜燈，因來不及完成組裝，便把手作包放在櫃枱上備用。有天她外出回家後在執拾物品，3歲女兒夏洛特（Charlotte）找到手作包並拿出膠水，沒料到一擠之下膠水瓶突然在女兒面前「炸開」，大量膠水噴出，直噴到女兒的臉部和眼睛，結果眼睫毛粘在一起。

夏洛特馬上尖叫，說眼睛被粘住了，珍妮絲立即用清水替她沖洗，其兒子則迅速報警。夏洛特閉着眼送院。醫護人員其後花了近6個小時仍無法把膠水清除，最終只能注射鎮靜劑，然後強行把眼睛掰開。珍妮絲形容當時女兒「右眼很糟糕，左眼的睫毛亦粘在眼球上」。

3歲女童夏洛特眼睛被膠水粘着，送院後醫護人員花了近6小時仍無法讓她雙眼睜開。（Jeanguenat fb圖片）

+ 2

珍妮絲表示初時以為該瓶膠水是普通膠水，事發後查看發現膠水瓶外邊沒有標籤，所以無法得知涉及什麼成分，不過為安全考慮，認為應要設有兒童鎖，「我只想分享我們經歷，讓其他人意識到其中的危險」。

珍妮絲表示初時以為該瓶膠水是普通膠水，事發後查看發現膠水瓶外邊沒有標籤，所以無法得知涉及什麼成分。（Jeanguenat fb圖片）

珍妮絲其後聯絡亞馬遜欲找到賣家，「我試著打電話給亞馬遜，讓他們給我賣家的緊急聯繫方式，但他們也沒有」。可幸的是女兒經治療後已完全康復，眼科專家亦證實她的眼睛沒有受到任何化學損傷。