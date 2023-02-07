16歲少女長期腹痛以為經痛　求醫驚見10厘米腫瘤　警告留意3症狀

【卵巢卵黃囊瘤／症狀】不要忽略子女纏綿難癒的身體不適！浙江1個名列前矛的16歲少女長期腹痛，吃了藥也未見好轉，反而愈發嚴重，導致學業倒退。家長原以為女兒是經痛，眼見女兒吃藥後仍然鬧騰，一度誤會她是厭學情緒，甚至帶她去看精神科，卻始終找不出病因。直至日前，少女因為劇痛難耐，入院檢查方知原來患上惡疾 —— 「卵巢卵黃囊瘤」。有婦科醫生就建議家長要留意小女生腹痛情況，不要一概以為是經痛，理應到醫院檢查；而如果旁系3代內有親戚有乳腺、卵巢腫瘤病史，就更應該格外注意及定期檢查。



浙江杭州16歲少女小琴長期腹痛，父母原以為她是經痛，但見她吃完藥後仍不見好轉，一度誤會她是厭學情緒，甚至帶她去看精神科，卻始終找不出病因。（示意圖/GettyImages）

綜合內地媒體報道，浙江杭州16歲少女小琴（化名）向來是品學兼優的好學生，從不令師長及父母煩惱。然而半年前開始，小琴開始「鬧起來」，總說肚痛不舒服，父母以為她是經痛，便多次請假帶她就醫，但是小琴吃了藥也沒有改善，令父母頭痛不已，「女兒稱沒什麼用，脾氣也大了不少」。由於長期請病假看醫生，小琴成績也開始下滑，再加上吃了藥也沒有作用，於是父母一度以為她的「肚痛」是心病，猜測她是厭學或者心理因素影響，甚至帶她到精神科檢查，卻沒有發現問題。

直至近日小琴的腹部再次劇痛，更出現低燒冒汗，於是父母帶她到浙江省人民醫院檢查。據院方於周日（2月5日）透露，在進行過超聲波、電腦斷層掃描，醫生發現小琴盆腔有1個大包塊。婦科副主任夏莉花醫生懷疑小琴患上了卵巢惡性腫瘤，檢查後發現她右側卵巢有1個直徑有10厘米長的腫瘤，終證實為「早期卵巢生殖細胞惡性腫瘤」，亦即卵黃囊瘤。最終小琴需要接受保留生育功能的腹腔鏡下卵巢腫瘤分期手術及化療。

婦科副主任夏莉花醫生證實小琴患上「早期卵巢生殖細胞惡性腫瘤」，亦即卵黃囊瘤。（示意圖/GettyImages）

夏莉花指卵巢惡性腫瘤雖多見於中老年人，但近年有年輕化趨勢。卵巢卵黃囊瘤則佔卵巢惡性腫瘤的1%，惡性程度高，生長迅速，易早期轉移，且好發於兒童及年輕女性，不過患者早期一般並無明顯不適，可能出現腹部包塊、腹痛、發熱等症狀，而由於囊瘤增長快，當腫瘤壞死、出血可使體溫升高，「早期卵巢生殖細胞腫瘤可完成分期手術，且可在任何期別下保留生育功能」。而近幾年，如小琴般年輕的個案已有10宗。

夏莉花又指出家長理應重視孩子的主訴，不要以為女生腹痛就是痛經或者無理取鬧，要特別關注不明原因的腹部增大、腹脹、腹痛等，因為此乃卵巢腫瘤可能出現的病徵，如有上述情況，應該盡快去醫院接受檢查。她又指，如果旁系3代內有親戚曾患過相關乳腺、卵巢腫瘤，亦應該格外注意及定期複查，甚至可以進行病理基因檢測。

（綜合）