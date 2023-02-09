父母深夜激戰　幼女尿急狂拍門打斷遭怒瞪　網民爆笑：直接沒弟妹

這個經歷既尷尬又好笑！有台灣女生於討論區發文分享小時候打斷父母親熱經歷，憶述小時候某天凌晨起床小便，由於去家中二樓廁所需經過父母房間，她正打算開房門時，發現鎖住了，還聽到媽媽發出叫聲。由於她年紀太小，根本不知道父母在做什麼，只知道自己怕黑不敢去一樓廁所，於是急促拍門迫令媽媽開門，結果進房後被爸爸用雙眼瞪着。她長大後回想才發現自己對不起父母，崩潰大呼「我真的是非常糟糕啊！」。



有台灣女生於討論區發文分享小時候打斷父母親熱經歷。（《香港愛情故事》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「爸媽在xx 我在外面大叫」為題發文表示，她今年23歲，日前突然想到一件小時候非常尷尬的事情，「我真的恨不得原地爆炸」。她憶述，小時候某天凌晨被尿意迫醒，但又懶得爬起來，所以就憋到真的撐不住才跑去廁所。她當時的睡房在二樓，而去二樓的廁所需經過父母房間，她正打算開房門時，發現鎖住了，因父母平時沒有鎖門習慣，所以她覺得很奇怪。

她續說，其後還突然聽到媽媽的叫聲，「沒錯就是那個叫聲」，但她年紀還小，根本不知道父母在做什麼，只知道自己想小便和睡覺，但又怕黑不敢自己一個去一樓廁所，於是她就在房門外發脾氣。

女生憶述，由於有尿意，故急促拍門迫令媽媽開房門去廁所，結果進房後被爸爸用雙眼瞪着。（《寶寶大過天》劇照）

樓主邊急促拍門邊大叫道，「媽媽，開門，我要尿尿」，爸爸回覆「你去一樓上廁所」。她超生氣地捶門指「我不要，為什麼我要去一樓，你們明明醒着」，爸爸怒吼道「你去一樓」，她繼續大吼大叫和捶門，「為什麼，你們開門會怎樣，我就不敢去吼，快點開門啦」，最後媽媽屈服說「好啦，那你等等（我猜要穿衣服之類的）」。

樓主指出，媽媽開了房間給她，結果進房卻被爸爸用雙眼瞪着，她當時沒想太多，小便完後開心地跑回房間繼續睡覺，但長大後回想才發現，「我真的是非常糟糕啊！我對不起爸爸和媽媽啊！」。

女生當時沒想太多，小便完後開心地跑回房間繼續睡覺，但長大後回想才發現，「我真的是非常糟糕啊！我對不起爸爸和媽媽啊！」。（《再見媽媽又再見》劇照）

網民留言笑說，「妳好可愛，腦海浮現爸爸瞪你的樣子」、「爸爸原本差點上天堂 ，現在氣到想讓妳下地獄」、「直接沒了弟弟妹妹，自己的財產自己守護，能少一個人爭是一個」、「標題應該改：我殺了我的弟、妹」、「還好妳是女兒耶，是兒子的話就要倒大楣了」、「放心，他們之後應該有繼續。等下用妳弟妹妹的生日回推一下就知道了」。

不少網民分享小時候類似經歷，「沒事我曾經睡覺時發現爸媽在親熱，結果我以為爸爸在欺負媽媽，死命槌我爸，槌到瘀青」、「我小時候還因為半夜不敢去上廁所，想說叫媽媽起床陪我去，結果一個開門，就看到爸爸壓在媽媽身上」、「我在很小時候的時候跟我爸媽睡，他們在恩愛，結果我隔天在親戚前面，說到爸爸昨天在媽媽的上面」、「小時候爸媽在親熱，鎖門我還會拿鑰匙開門」。