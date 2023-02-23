天才！內地10歲童$114購零件成功組裝電腦　驚揭7歲已製出這東西

你們還記得10歲時在做什麼嗎？是否還在要求父母買玩具？內地就有男童僅花了100元人民幣（下同，約114港元）購買零件，並在網上觀看教學短片，便成功組裝電腦，過往的他原來更曾製出音響。事件分享到網上後，網民都很驚歎他的能力，更稱他為「天才」，認為其家長應要好好培養他這方面的能力，將來必成大器。



內地有男童僅花了100元人民幣（約114港元）購買零件，並在網上觀看教學短片，便成功組裝電腦。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，內地重慶市1名10歲男童只花費100元人民幣買零件，便成功組裝1台電腦。男童姐姐何小姐表示，弟弟2年前開始在網上觀看短片教學再自行摸索。何小姐又說，弟弟7歲時曾成功製出音響，家人發現他在電器方面很有天賦，只是怕耽誤學業，所以不贊同他繼續做，更將音響毀掉，可是弟弟不認輸，一直堅持這興趣。

男童眼見得不到家庭支持，只好靠周末去撿紙箱，再存錢買網線、主板和散熱器等零件，自己觀看網上教學片段，最終成功組裝出電腦。從圖片可見，電腦系統是Windows 7，何小姐稱，「電腦剛開始開機時間較長，差不多要1分鐘」，但試用後覺得頗流暢，日常辦公亦無問題。

男童驚人能力獲網民大讚「天才」，「果然興趣是最好的老師」、「我10歲的兒子還在玩泥巴」、「腦袋聰明 ，動手能力還很強」、「孩子這麼聰明，還給他踩稀碎（打擊），什麼家長？」。不過亦有人質疑可能性，認為沒有具體介紹其他配置，所以不太相信。

但其實類似事情亦有發生，有人曾在深圳華強北自行購買iPhone的配件自行組裝，最後真的成功組裝對1部iPhone手機。據悉，整體費用比官方售價便宜2,000多元人民幣（約2,280港元）。