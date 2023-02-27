人妻換衫被奶奶見到　遭嫌棄乳頭黑　最美博士分析顏色深三大原因

過往性教育不足，導致今時今日仍有不少誤解。有台灣人妻近日換衫時被奶奶見到其乳頭顏色較深，竟然認為她婚前有很多男朋友，經常被吸啜，令乳頭顏色較深，帖文引來網民批評，認為奶奶言論惡心和無水準。多間台灣媒體亦轉載有關帖文，同時引用「最美博士」稱號的性學專家許藍方數個月前的影片，指出乳頭黑有三大原因，和性經驗豐富、性生活較亂沒有關係。



有人妻近日換衫時被奶奶見到其乳頭顏色較深，竟然認為她婚前有很多男朋友，經常被吸啜，所以乳頭顏色較深。（《BB來了》劇照）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」代為發文表示，有位人妻「胸部（乳頭）先天顏色就比較暗沉」，在房間換衣服不小心被奶奶看到，奶奶當時竟然半問半肯定稱「是否婚前交了很多男友、太常被使用，所以顏色才會那麼深」 。

帖文引來網民批評，認為奶奶言論惡心。（Getty Images）

帖文引來大批網民一面倒批評，紛紛留言指「 超惡心，這可以告她騷擾吧！」、「說話怎麼這麼沒水準」、「哇，這真的是2023年會講出來的話嗎」、「這種人就應該直斥其非啦，客氣什麼：『你這樣講話真的很沒教養很沒禮貌』」。

有「最美博士」稱號的性學專家許藍方數個月前拍片指，乳頭黑有三大原因，和性經驗豐富、性生活較亂沒有關係。（許藍方facebook圖片）

多間台灣媒體轉載有關帖文，而且引用「最美博士」稱號的性學專家許藍方數個月前的影片內容，指出乳頭黑並非代表性經驗豐富、性生活較亂，乳頭黑有三大原因，首先女性懷孕期間荷爾蒙改變，有機會導致乳頭變黑，其次和基因有關，乳頭呈現的色素自然不同，加上乳頭和內衣經常摩擦，都有可能令到乳頭變黑，批評有人認為乳頭黑代表女生被人吸得多、性經驗豐富、性生活較亂等誤解，相反男生沒有相關指控，擺明是性別歧視。