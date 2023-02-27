初中女生遭學姐率眾欺凌　雞蛋砸頭迫跪磕頭道歉　內情曝光惹眾怒

【校園霸凌】校園欺凌令人深惡痛絕，絕對不應姑息！上周三（22日），台灣1名中學女生放學後被7、8名同校女生堵在小巷內，其間被強迫下跪磕頭道歉及雞蛋砸頭，事發影片其後在網上瘋傳，令網民表示震怒。事於事發原因，有傳是因為受害女生曾說1名學姐「長得醜」，於是學姐於放學後率眾對他霸凌，迫她下跪磕頭道歉；而受害女生則表示已非首次遭同一群學生欺凌。校方其後指事發原因是同儕間有言語誤會，引發了校外不當行為。



台灣新北市1名就讀7年級的國中女生被7、8名同校女生帶到校園附近的小巷中欺凌，眾人迫她下跪磕頭道歉，其間受害人頭上出現蛋液，疑似遭砸雞蛋。（網傳影片截圖）

綜合台灣媒體報道，事發於上周三（22日）下午放學時段，台灣新北市1名就讀7年級的國中女生被7、8名同校女生帶到校園附近的小巷中欺凌，眾人逼迫她下跪磕頭道歉，其間有人將過程拍下。該段霸凌影片被人上傳到網上，再被瘋傳開去，受害女生的家長怒不可遏，要求校方嚴懲霸凌者。

片段長約2分多鐘，分別來自帶頭的霸凌者及站在受害人身後旁觀者的錄影片段。帶頭霸凌的女生邊拍片邊質問受害人為何「講她壞話」，身邊的學生則嬉笑着吸電子煙，不時為帶頭霸凌的女生幫腔，還有人對着手機鏡頭比「耶」的手勢。而受害者就再三磕頭道歉，「對不起，不該說你壞話」、「不應該說你長得很醜」，而加害者及朋友就錄下過程，其間受害人頭上出現蛋液，疑似遭砸雞蛋。

受害女生被圍堵時眼泛淚光，非常無助，只能不斷磕頭求饒。直至鄰近居民發現有年輕人在巷中聚集喧鬧於是報警。警員到場時，女生群一哄而散，只剩2名學生留在原地，警方於是通報校方處置。

根據受害女生的說法，她在學校已經多次被這群學生霸凌、甚至毆打，但出於害怕而不敢聲張，結果情況愈趨嚴重。而女生的家長表示是聽到女兒朋友說才知道女兒被霸凌，但詢問女兒時，卻什麼都問不出來，直至在網上看到影片，赫然得知女兒被欺凌情況。家長又指帶頭痛斥其女兒的，是同校9年級的學姐，而對方並非首次施予暴行，如今女兒留下心理創傷，還不敢上學，故要求校方給予交代及嚴懲霸凌者。

受害女生的家長表示女兒現時留下心理創傷，不敢上學，故要求校方給予交代及嚴懲霸凌者。（示意圖，非當事人/GettyImages）

校方接獲通報，隨即啟動校園霸凌事件處理機制，並於翌日排查出到場涉事學生，又發現當中有數名是其他學校的學生。經警方與校方調查，受害女生與帶頭霸凌的學姐原是網絡社群的朋友，學姐疑似不滿學妹曾在社群軟體說她「長得很醜」，於是呼喚他校朋友一同霸凌學妹。

校方證實雙方「因言語產生誤會」，在了解過原委後已請當事人家長到場，表示後續將依規定處理霸凌事件，又承諾未來會對參與霸凌的學生進行輔導教育。校方又預計於（周一）27日召開「防制霸凌因應會議」及輔導受害女生身心。至於加害女學生的家長就對受害女生表示歉意，並表示會尊重校方處置。

（綜合）