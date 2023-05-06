異地戀男友健身室識女仔調情　對話截圖誤傳女友自爆　網民籲分手

異地戀最考驗伴侶的忠誠，動輒感情變淡分手收場。外國一名女子最近收到異地戀2年男友的對話截圖訊息，發現對方在健身室認識到一名女子，男友更出言挑逗，表明想看對方臀部。事主發現後，男友解釋時聲稱只在健身室見過對方一次，原本想將對話截圖傳送給家人，但「不小心」誤傳給女友，希望她忘記此事，強調無意分手。網民分析時狠批事主男友是賤男，估計他想和事主保持異地戀，同時和其他異性尋求發展機會，勸女事主盡快分手，遠離賤男。



樓主發現男友在健身室認識到一名女子，男友更出言挑逗，表明想看對方臀部。（示意圖/Getty Images）

24歲樓主在Reddit討論區發文，指和同齡男友拍拖6年，目前正維持大約2年的異地戀。她指男友為人容易嫉妒，而且控制欲強，有時爭吵期間更會辱罵她，最近亦一直貶低她的外表，令她不明所以。

直至最近發生一件事，樓主突然明白遭男友嫌棄的原因，有一日她收到男友的對話截圖訊息，發現男友在健身室認識到一名女子，處於暖昧階段。男友更曾出言挑逗，例如表明想看對方的臀部。

樓主男友在健身室認識到一名女子，甚至出言挑逗，例如表明想看對方臀部。（資料圖片）

樓主看到截圖立即與男友對質，男友解釋時聲稱，只在健身室見過該名女子1次，當時他協助女子健身，隨後對方向他索取電話號碼。男友續稱，本身想將對話截圖傳送給家人，但「不小心」誤傳給樓主，一味叫她忘記此事，強調無意分手。

樓主認為男友說謊，直言明知對方並非完美伴侶，但自己一直忍受，如今發生懷疑出軌事件，不知如何是好。

樓主男友在健身室鍛鍊，最近一直貶低樓主外表，樓主本身不明所以，最終發現真相。（資料圖片）

有網民分析指，其實男友可能故意傳送截圖，好讓樓主主動提出分手，更有可能是「騎牛揾馬」，和樓主保持異地戀的同時，一直尋求其他機會，勸喻樓主及早分手。