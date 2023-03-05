小妹妹校裙超級oversize！勾起網民共鳴：着到小六　但提醒1件事

小時候買校服都會買大個碼！有沙田街坊日前上傳小學生校服照到地區群組，指小妹妹校裙明顯買得太大條，「拖晒落地」。照片勾起不少網民回憶，說他會這樣問「證明樓主好年輕」，因為昔日許多家長會特意買大件，「小一着到小六」，或者是姐姐留校裙給妹妹，但認為小妹妹這樣穿的確太危險，建議要摺起裙擺縫幾針，每年放一點「可以着到畢業」。



網民拍到有名小學生裙子長到拖地，勾起不少人的回憶。（facebook群組「沙田之友」圖片）

樓主在facebook群組「沙田之友」上傳圖片，顯示1名小學女生的校裙太大件，裙擺長到「拖地」，看上去買大了幾個碼似的，「條裙使唔使拖晒落地」。

帖文引起熱議，網民笑言這樣問「證明樓主好年輕」，小朋友大得快，以往許多家長都會特意買大件，「人哋要小一着到小六㗎」，或者讀一條龍學校，這樣可以穿12年、「傳統舊家庭：再畀阿妹着」。但承認現在的確少見，可能是家姐的舊校服，「我細個窮嘅時間，校服會買大啲，條褲着幾年」，樓主未試過，只能說是運氣較好，「養小朋友咩都係錢，有時真係要諗下點慳返嚟」。

網民看到裙擺長到拖地覺得好危險，「亦唔衛生，如果要襟着最好幫條裙摺短縫幾針啦」，提醒小朋友這樣搭電梯、上落樓梯都很容易踩裙構成危險。有人教路小時候一樣「買件加加大，自己親手向入摺入改短，一年放一格，一條裙着到畢業」，故最好夾起裙擺再縫一縫，裙子「拖地」既容易弄髒，又易弄爛，擔心她這樣拖地會被同學仔笑。不過，部份人批評樓主太多事，「又關你乜事呢」、「着咩校服都要影」、「影女就影女啦」。

（facebook群組「沙田之友」）