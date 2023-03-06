不滿被60歲大媽叫「大嬸」！37歲女情緒激動　揮刀斬傷3地鐵乘客

沒有人喜歡被叫老了，但也不應以此為由傷人！韓國1名37歲女子因為不滿被1名60多歲婦女稱作「大嬸」，竟在列車上抽出利刀，揮刀攻撃對方，之後她更襲擊另外2名上前勸阻的乘客。該名女子被捕後坦言對於被稱作「大嬸」感到不滿，「情緒突然激動於是犯案」。



韓國1名37歲女子乘坐地鐵時，不滿被1名60多歲婦女叫「大嬸」，憤而揮刀相向，有2名乘客上前制止時亦被她割傷。（示意圖，AdamChang/Unsplash圖片）

綜合韓國媒體報道，事發於上周五（3日）下午5點44分，地點為韓國水仁盆唐線（수인·분당선）列車上，1名37歲女子在車廂與另一名60多歲的婦女爆發劇烈的言語衝突，當列車駛至京畿道龍仁市竹田地鐵站時，涉案女子突然抽出尖刀揮舞，割傷六旬婦女的大腿。車上2名分別50多歲的男子及60多歲的婦女見狀，即上前試圖制止女子，卻同樣被女子以利器割傷，其中1人臉部更被刀劃傷。

這時列車有乘客見義勇為，即上前幫助制止女子繼續傷人，亦有人通知車站職員。職員聯同鐵道警察隊，迅速將行兇女子制服及逮捕。女子接受調查時透露傷人原因，指事發時她在列車上使用手機免提裝置講電話，「其中1名乘客竟然對我喊『大嬸（ajumma），麻煩手機音量關小聲點』，我聽到『大嬸』這個詞，情緒太激動，才會犯案」。

女子接受調查時透露傷人原因，是因為不滿被叫作「大嬸」，一時情緒激動才犯案。（GettyImages）

有韓媒報道指，在韓國，「大嬸（ajumma）」一般是指已生育或年齡較大的女性，而被捕女子看見稱呼自己為「大嬸」的人，年紀明明比自己更大，心裏氣不過，於是亮刀攻擊對方。

案發後3名傷者均被送院，其中1人需要接受手術，但全部均無生命危險。當局目前已以「對他人施以特殊暴力」罪名起訴被捕女子，一旦罪成，可被判處1至10年監禁；至於女子是否會被加控當地《鐵路安全法》第42條「攜帶武器」則未有定論。

（綜合）