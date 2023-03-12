小紅書女生呻「香港人很難被改變」　列3點嘆：港人還是一樣XX！

通關後內地人與香港人交往更頻繁，也有更多感受。有相隔3年多後再回香港的女生，近日在小紅書發文直指「香港人真的很難被改變」，並從香港人、歧視等3方面分析，形容「香港人還是一樣『經典』」。帖文引來熱議，有網民認為保持自己特色是好事，「挺好的，各自過自己想要的生活」、「互相尊重走到哪裏都不會被排擠」；也有人認為毋須刻意改變，「唔係好明，點解要人改變？」。



有女生在小紅書分享來香港旅遊感受。（小紅書）

該女生於「小紅書」以「香港人真的很難被改變」為題發文，指自己是香港女生，小學、中學及大學分別於上海、香港及台灣讀書，今次相隔3年多後再次回來香港，感嘆「突然發現，真的香港不會變誒」。

她舉例，雖然電子支付已興起，但很多人還是會帶着八達通、紙幣和信用卡；常用的社交媒體仍是Instagram（IG）、YouTube；找餐廳依舊是OpenRice等。

有女生在小紅書分享來香港旅遊感受。（小紅書）

樓主又從3方面剖析港人的不變：

1）關於人



樓主指，其朋友們穿着、樣貌還是和幾年前，甚至與上學時差不多，「她們的審美或許會有流行過日韓，但是我看我身邊大多數人還是不怎麼做醫美、最多是淡妝、穿着也是經典樸素那一掛的，不會有太多的名牌包，所以這裏的容貌焦慮真的不太倦，甚至合照也不怎麼P（修圖）」。

2）香港的魔幻



樓主表示，香港的魔幻，是在於別人對香港的濾鏡，「以前的港劇、電影過於Drama（戲劇），其實普通的香港人從小就習慣了『蝸居』、壓力、快速的生活節奏，為數不多的樂趣就是去旅行（超愛去日本哈哈），還好香港有山有海有小島，戶外活動還是很豐富的」。

3）關於「歧視」



樓主認為，「歧視」是香港人對於內地的濾鏡，並以自身經歷分享，「我是小學升中學的時候從上海回香港的，廣東話也並不流利，可能是性格的關係，也沒有人會排擠我」，強調「只要相處起來禮貌、互相尊重在哪裏都是一樣的。如果有被惡意對待，我只能說罵回去吧，哈哈哈，還是哪裏都一樣」。

樓主重申，除了「商圈（商業圈）」建築， 香港人還是一樣「經典」，不會為流行趨勢做太大改變，「我可能有一些狀態就是在香港生活培養起來的」，並標籤了「#大大方方做自己」。

帖文引來網民熱議，認為能保持自己特色是好事，「挺好的，各自過自己想要的生活」、「香港保護自己地區文化挺好，有時候不一定要完全跟別人走，自己有自己不一樣的風味，還是吸引到遊客來觀光」、「互相尊重走到哪裏都不會被排擠」、「我覺得香港最好的一件事是包容性強，總有一種精神奕奕、充滿活力的希望」。也有人認為毋須刻意改變，「唔係好明，點解要人改變？」。