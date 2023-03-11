老公與奶奶同床瞓！　人妻嬲爆斥好怪：幾歲了？　反被鬧思想惡心

各位人妻，你接受到老公與奶奶同床睡覺嗎？台灣有人妻於討論區發文大呻，近日與老公和奶奶打算在連假外遊，預訂了酒店雙人房和單人房各一，但其後她臨時有事不能同行，於是致電酒店將雙人房改成雙床房，取消單人房預訂，怎料老公不滿為何要改成雙床房。她與老公爭論，認為成年男子與媽媽同睡一張床非常奇怪，但老公認為沒問題，更斥其想法惡心。



台灣有人妻於討論區發文大呻，老公與奶奶旅遊欲同床睡覺。（《BB來了》劇照）

人妻於Dcard討論區以「老公和婆婆睡同一張床正常嗎？」為題發文，表示2月底時與老公外遊，「就一直被婆婆唸說他娶了老婆忘了媽」，老公只好答應清明節連假時帶同一起去宜蘭玩。她怕屆時訂不到酒店，早早預訂了雙人房及單人房，但其後清明節臨時要回娘家，所以沒法同行。

人妻說，當她致電酒店將雙人房改成雙床房，取消單人房預訂時，老公在旁聽到並直接打斷她，「說幹嘛改，直接取消單人房就好啦」，她當下有點錯愕，但沒理會。掛掉電話後，人妻問老公「你本來是跟你媽要睡一間雙人房嗎？」，老公回答「對啊，怎麼了嗎？」，她猜想老公是否沒意識到雙人房只有一張大床，於是提醒「但這樣你要跟你媽睡一張床欸？」，結果老公還是說「對啊，怎麼了嗎？」。

人妻直接說出心中想法，明言「這樣好奇怪，你都幾歲了還跟你媽睡同一張床」，老公居然回答「那是自己媽媽又不是誰，他以前住家裏也常常去跟他媽睡（他爸已經不在）」。她直接愣住不知該怎麼回應，「因為他理直氣壯到我覺得難不成是我的問題？他平時對他媽很好是真的，但我沒有想到原來是好到會常常睡在一起？」。

老公認為，「（與媽媽同床睡）只是感情好而已，而且他媽也喜歡跟他睡一張床」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

人妻指出，自己偶爾在娘家也會與媽媽一起睡，老公認為「一樣都是媽媽的小孩，他這樣做跟我這樣做是一樣的概念，就只是感情好而已，而且他媽也喜歡跟他睡一張床」。她不認同地反駁，「但我是女兒，你是兒子欸」，結果惹得老公生氣，「說我是覺得他會跟他媽幹嘛嗎？然後說我有這樣的想法很惡心」，最後老公還致電飯店將雙床改回一張大床。

人妻強調，並非覺得老公與奶奶會做出什麼事，「我只是覺得成年男子跟自己媽媽睡一起非常怪」，而且問了身邊的朋友，每個人都覺得很奇怪，她困惑地問網民：「還是是我們思想太古板嗎？」

人妻與老公爭論，認為成年男子與媽媽同睡一張床非常奇怪，但老公認為沒問題，更斥其想法惡心。（《紀念日》劇照）

帖文引起熱議，不少網民認為樓主老公與奶奶同睡一張床沒問題，「到底怪在哪」、「那你就不要跟你兒子睡同一張床」、「就家人啊，有啥好大驚小怪，每個家的相處模式本來就不一樣…孩子跟爸爸媽媽親，有啥問題嗎？感覺是你自己帶有色眼光看這件事」、「覺得沒什麼問題欸，你一直去質疑反而讓人家真的很不舒服」。

不過也有網民直言十分奇怪，「老實說真的超怪，原po老公不是戀母就是媽寶，我也愛我爸，但我不會想特地跟我爸睡同一張床」、「覺得怪怪的，畢竟男女有別」、「我覺得在偶爾、必要狀況之下，跟他媽睡一張床不會很奇怪，但在家常常睡一起，然後還特地打電話回去改回大床超荒謬」、「個人不能接受啦，好惡，看來我要找個父母雙亡的了」。

有網民就指出應尊重每個家庭的相處方式，「我覺得原po可以不理解，但要尊重」、「不能說你思想古板，但是你的思想不夠彈性，世界之大無奇不有，他在跟你不同的家庭環境下成長，一定還有很多你不知道也還沒發現，但是你沒辦法接受的事情，那都是他這個人的一部份，只要不實際干涉到你的權益就好」。