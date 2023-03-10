私家車尾驚見「L0K7」車牌　爆笑讀音引網民熱討：係咪叫碌X？

不少司機為了他們愛車「改名」，發揮創意自訂車牌號碼。最近就有網民驚見有私家車車牌刻上「L0K7」，相片上載後隨即引起大批網民熱討，更笑言其讀音與一粗口相似，「車主係咪話緊佢自己」。

而根據運輸署網站資料，「L0K7」車牌於去年10月23日舉行的自訂車輛登記號碼拍賣會上，以5.6萬元成交。



網民表示目擊一架黑色七人車尾掛着車牌「L0K7」，而所用的字體並非香港車牌常用的字體，其「7」字更像一個翻過來的開引號。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該網民近日於fb群組「車cam L（香港群組）」分享相片，表示目擊一架黑色七人車尾掛着車牌「L0K7」，而所用的字體並非香港車牌常用的字體，其「7」字更像一個翻過來的開引號。不少網民也紛紛留言研究讀音，更笑指與粗口「碌X」相似，「你係乜嘢就睇到乜嘢」、「只有碌X先會整個咁嘅車牌畀自己」、「想知如果警察要讀佢車牌報上台check車，會點讀」。

但亦有網民質疑該車牌是否符合運輸署要求，「發現一街都係錯字體車牌」、「真係可以咁樣揸出街咩」、「為咗一時注目隨時畀人罰幾千」。

根據運輸署網站資料，「L0K7」車牌於去年10月23日舉行的自訂車輛登記號碼拍賣會上，以5.6萬元成交。

自訂車輛登記號碼計劃是運輸署於2006年推出的自選車輛登記號碼計劃。（資料圖片）

自訂車輛登記號碼計劃是運輸署於2006年推出的自選車輛登記號碼計劃，讓市民自行選擇非制訂排列英文字母及阿拉伯數字作為車輛登記號碼。所有自訂車輛登記號碼均需經運輸署審批及拍賣競投程序。

而自訂車牌可使用包括英文字母、數字及空格最多共8位登記號碼，若申請的號碼組合中包含英文字母「I」、「O」及「Q」者，運輸署均會視作數字 1 及 0 處理，以符合法例要求；且不能與政府制訂的登記號碼相同。