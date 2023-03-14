痛！河南女燒熱小髮夾「DIY燙睫毛」　不慎灼傷眼球表面「起泡」

網上不時流傳不需電熱睫毛器就能讓人獲得「濃密翹睫」的DIY方法，然而，當中有不少方法潛藏危機。日前，內地1名女子利用燒熱的小髮夾燙睫毛，結果不小心碰到眼球，令眼球表面即時「起泡」。幸好經診治，她的視力目前沒有受到影響，不過暫未知眼角膜的治療後情況。



日前，河南的林女士在家「DIY燙睫毛」，她先用打火機燒熱小髮夾，在刷上睫毛時卻不慎觸到眼球，眼球表面即被燙至「起泡」（紅圈示）。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，日前在河南鄭州，林女士於化妝時打算「DIY燙睫毛」，她用打火機燒熱小髮夾刷上睫毛，卻不慎燙傷眼球。眼球表面被燙至「起泡」，引起劇痛及流液。從她上傳到網上的照片可見，她眼珠上方留下1道條狀「白泡」。由於她當時要趕着去面試，就沒有即時就醫，「超級痛，眼睛很硌，還一直流液」，面試結束後，她才到鄭州人民醫院眼科求診。

林女士在帖文中表示「我有問醫生能恢復到以前嗎，醫生說那是不能了，皮膚燙一下還會留疤呢」。醫生為她上藥、包紮，又處方了一些藥物，叫她翌日覆診。林女士稱「第2天去拆紗布時，受傷的位置已經長好了」，而且幸運的是，她的視力目前看來沒有受影響。不過，林女士十分後悔，「白泡掉了，留一個圈，圈非常疼」，故發文提醒網民化妝要注意安全。

經診治後，林女士目前視力正常，但暫未知眼角膜的治療後情況。（網上圖片）

事件令不少網民高呼「嚇人」，「嚇得手裏燙睫毛的東西一抖，差點掉桌上了」、「嚇得我趕緊捂住我的眼珠子」，也有人認為愛美是天性，但不要亂信網上流傳的「DIY化妝技巧」，「有些操作確實有一定危險性，千萬不能鬧着玩」、「睫毛夾完全夠用了，這樣燙的不好控制各方面的因素」。

（綜合）