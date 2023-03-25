唔係鬼揞眼！升降機故障　男住戶行7層樓梯竟到了13樓　後續更狂

住宅大樓設計理應以方便住戶為目的，但是廣西某住宅大樓卻「十分有個性」。1名禍不單行的住戶因為大樓升降機故障，行了7層樓梯回到家門前，又發現鎖匙遺失了，於是找來開鎖師傅開門，但鎖砸開後才發現不是自己家！明明他順着標示走，卻竟然走到了13樓的鄰居家，還強行開了人家的大門，而這根本原因其實與大樓的樓梯設計與標誌有關！



家住7樓的朱先生爬了7層樓梯後竟到了大樓的13樓，但他仍未察覺，直至請來鎖匠將大門撬開，才知道撬的是13樓鄰居家門。（《廣西新聞頻道》微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於1月27日晚上，廣西南寧市居民朱先生從博白縣老家回南寧的住所時，發現大樓的升降機故障，家住7樓的他只好行樓梯回家。但他到了家門前才發現自己鎖匙不見了，只好下樓帶着開鎖師傅再走7層樓梯開鎖。然而，門一看他就嚇得高呼「欸！這不是我們家」，後來才發現自己來到了13樓，開了鄰居家的鎖。

朱先生意識到自己開錯門後，馬上向物業人員反映，並因擔心鄰居有財產損失，故報警做見證。同時，他又感到疑惑，明明樓梯標示的是「7F」，怎麼一走出去就到了大樓的13樓。出於好奇，他檢查了應急逃生樓梯的標示，發現整棟樓樓梯裏的樓層標示「都是錯的」。

不過，物業服務公司項目經理王安港就表示，這些標示都是開發商設計的，嚴格來說「不能算錯」，只是與門牌號所用的標示「不統一」，「開發商當時設置的時候，是按照複式結構」。原來這與小區戶型構造有關，朱先生的小區共有6棟大樓，每棟有3個大門，分別通往單元電梯、保姆電梯及應急逃生樓梯。而當日朱先生使用的應急逃生樓梯採用大戶型雙層設計，而單位的門牌號則以單層來設計，亦即以1層樓梯實際上就是2層樓的規則來設置，等於朱先生在梯間見到的「7F」，其實是13、14樓。

王安港又指現知道會造成住戶誤解，故已向開發商反映，看看是否需要更換新的樓層標誌；至於朱先生要求由物業承擔開鎖及換鎖的部份費用，也會協商解決。目前，朱先生除了繳付開鎖費，又花了200多元（約227港元）幫13樓受影響單位更換鎖心。

事件引起網民熱烈討論，不少人直呼離譜，「電視劇都不敢這麼演」、「這個真是理解不了…」、「匪夷所思有木有」、「7樓錯開13樓，誤差不是一般大」、「電梯入戶，停個電找不到家門了」、「我們這里還有錯層和倒複式樓，你知道的3樓某家，得從4樓進去」。

（綜合）