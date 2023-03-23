的士當貨van！沙包建材塞滿尾箱再狂掟入後座　網民：黐X線㗎

的士是用來載客的，這樣掟入重甸甸的建材是肯定會「好傷」！今日（22日）多個facebook群組流傳影片，拍到觀塘有1輛紅被用作裝載大量貨物，當車尾箱塞滿後，工人還不停將貨物掟入車廂後座，拍片者看得心驚，爆粗道：「仲要揼X埋中門呀，幾X犀利！」許多網民留意到的士在建材公司門前接貨，懷疑是建築物料包括沙包等，質疑的士如何載得動，出問題維修費用可能很高昂，又揶揄的哥：「又話客貨分家？」



今日網傳照片及影片，顯示觀塘有的士當成客貨車用，疑用作運載大量建築材料。（網上圖片）

今日多個facebook群組流傳影片及圖片，拍到有的士在街上裝載大批貨物，翻查附近商舖資料，事發地點在觀塘駿業街。

片段拍到的士打開車尾箱，已放滿多個綠色大袋，但車旁3名工人繼續搬1板貨物出來，從中拆出多件貨物不停掟入後座車廂內，片段未拍到車廂內部，但見到有貨物;被掟入去後卻反彈跌出來，相當已塞得很滿。拍片者吃驚道：「仲要揼X埋中門呀，幾X犀利，黐X線㗎。」

的士當貨van掟入建材影片逐格睇：

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片段引起熱議，部份人提起常有的士司機批評客貨車「搶生意」，暗諷：「客貨分家，講一套做一套。」由於的士在一家建材公司門口接貨，許多網民留意到的士裝載的應該是建築材料，包括沙包等，卻用的士來載，「架車好傷」、「加幾多附加費都補唔返」、「5.5 噸的士」、「避震打柴未」、「條避震俾埋佢」、「架的士開唔開得郁」、「超晒重啦」、「車主多X謝佢」、「貨van都未必裝到咁多等炒」。

有留言認為就算以每件行李計逐一收費，最後一樣得不償失，維修費用高昂，又有人提到一般客貨車司機都未必想接建材單，「搞到一架車都係建築材料嘅塵，十居其九都會穿嘅，有陣時會留低咗英泥、沙、灰，唔係架架貨van都鍾意做建築材料」。

（綜合）