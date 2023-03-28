女子東莞深山露宿　離家出走8年終與家人團聚　揭背後原因極心酸

廣東東莞有民眾發現，深山有1名穿短褲的神秘女子在垃圾堆中蓆地而睡，由於她的自我保護意識很強，當地義工曾多次接觸都失敗而回。直至最近，義工成功聯絡到女子的家人，成功將她送回四川與家人團聚，終與愛女相聚的母親喜極而泣表示：「（女兒）已經失蹤8年了」，而女子其後亦透露當年離家出走的背後原因。



據內媒報道，本月中1名在廣東東莞深山露宿的唐姓女子（化名），在當地義工的協助下，終與家人團聚，事件引起不少迴響。

現年28歲的唐女本為四川人，義工卻在東莞的荒山遇到她。義工指最初見她身穿白衫短褲，蓆地而睡，而身旁卻是一堆堆垃圾，「我們發現女孩時她在山上，身上很髒很落魄，每次接近她，有種自我保護的意識，一直很抗拒我們」。

義工多次遭到強烈抗拒，更指唐女試過用棍棒毆打他們，情緒相當暴躁，並稱：「誰告訴妳我在流浪？我愛住哪就住哪，我不需要你們幫助！」幾經波折，義工勸服唐女，將她帶到東莞的總部，並替她尋找家人。

皇天不負有心人，義工後來成功找到聯繫唐女家人的方法，更聽說自她失蹤後，家人一直未有放棄找她。唐女情緒穩定後，亦向義工透露，當初因受感情困擾而離家出走，沒料一走就是8年。

唐母等待多年終於看到女兒，心情十分複雜，既傷心又高興稱：「女兒已失蹤8年了，我們一直找不到她。」事件大團圓結局令不少網民非常感動，紛紛祝福唐女與家人重過新生活，把握相聚的時光。