戒指卡住拔不出！男子去消防局求救　有130名消防員幫手　真相是…

戒指卡住手指，竟然動員上百名消防員救援？上海有男子因為戒指卡住手指拔不出來，腫了整天後決定跑到就近消防局求救，未料一入內現場有大批消防員，原來撞正局方舉行消防業務會操現場，結果130名消防員用男子作事例，展開即場教學示範，男子手指脫困後還有消防員打趣問他是否請來的演員。網民爆笑指事主當時壓力應該很大，「這演員來的好及時，現場直播」。



男事主走入消防局，隨即淹沒在「消防員海」之中，被當成教材作示範。（微博影片截圖）

內媒報道，上海嘉定日前有名男子因戒指卡在左手食指拔不出來，手指腫了整天，無奈前往就近的安亭消防站求助，未料撞正消防業務會操的現場，有多達130名消防員從四方八面包圍他。

男事主儼如「免費教材」送上門，消防員一邊施救，一邊被當成案例「即場教學」，結果他被上百人盯住手看的情況下獲救。現在還有消防員打趣問男事主是否請來的「演員」。雖然男事主未回應，而且臉部被模糊化，但仍遮不住臉頰已紅得像關公。

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網民紛紛笑稱男事主可能真的是演員，「這演員來的好及時，現場直播」、「湊巧當了次案例」、「我笑了，進了教學醫院的感覺」、「送上門的教材」，又擔心他壓力會否太大，或者「幫人幫到底」，「應該把那9個指頭都卡上不同的戒指，好讓藍朋友們比賽誰的速度最快」。

（綜台）