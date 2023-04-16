送貨員入𨋢包裹當波踢片段瘋傳　網民斥：沒職業道德　公司咁回應

將包裹平安送達客戶手上是送貨員的職業基本要求，但近日台灣網絡卻流傳1段貨運升降機閉路電視畫面，顯示有送貨員乘搭期間將手中的包裹當成足球去踢，包裹掉在地上後，送貨員若無其事拿起等待升降機到達。事件引起網民嘩然，紛紛狠批「職業不分貴賤，但這種人真的下賤」、「可憐的工作態度，終究成不了大器」，甚至有人嘲諷「人家梅西（美斯），他是沒腦」、「難道他不知道就算是貨梯還是有監控攝影機的嗎？」。

據台媒TVBS報道，涉事送貨員所屬公司宅配通回應事件指出，這是司機的個人行為，內部已提報懲處，要求主管輔導以及教育訓練，也會與消費者致歉，這件包裹若損毀將全額理賠。



台灣有送貨員乘搭貨運升降機期間，將手中的包裹當成足球踢。（fb群組「爆料公社二社」影片截圖）

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該網民於facebook群組「爆料公社二社」貼出1段29秒閉路電視畫面，指事發地點為高雄市前鎮區，直言「真的很誇張，物品當球踢」。影片顯示事發時間為周二（11日）下午1時許，有送貨員拿着1個包裹獨自走進貨運升降機，待升降機關上後，送貨員趁着四下無人，隨即轉身將包裹凌空放手，再出右腳踢了一下，第二次出腳則落空，包裹跌在升降機門旁。送貨員隨後執起包裹，等候升降機到達目的樓層，其間未有再踢包裹。

網民紛紛批評，「是太無聊嗎？硬要踢幾下」、「還等門關上才敢踢」、「時間管理大師，連送貨空檔不忘練球」、「吃飽太閒，幹嘛拿客戶的包裹玩」、「沒有職業道德，這麼不爽那不要幹了」、「不想工作可以回家睡欸」、「覺得工作薪水太少、太累，可以早點找其他的工作，別這樣搞」、「賦予別人的一切，都會回到自己身上，不管善與惡」，甚至有人說「打去總公司投訴他」。

有網民慨嘆，「我的燈泡是不是這樣破的，賣家已經包兩層泡泡袋還會破掉」。有熟悉物流業的網民指出流出的影片已屬小事，「這個真的是不長眼，但在物流業裏，比這個誇張的更多」、「物流業者的集貨處的日常，其實並不稀奇」、「這只是冰山一角啦 ，在你看不到的地方，摔的更暴力」。