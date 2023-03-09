台7-Eleven員工自拍「暴力虐待包裹」影片　放高處打落地再當波踢

網購平台免運費，所以消費者當然就會利用機會用力多買一點，雖然運費只是銅板價，但在物價高漲之時，能省則省。



或許也因為這樣，「得罪」了便利店店員吧？

台灣網友舒念就爆料：「惡劣員工！高雄球場門市，這樣對待包裹，這種員工誰請到誰倒霉！」

暴力虐待包裹還高調拍片放上網 網民嘲「腦殘」（點擊放大瀏覽）：

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位於高雄鳥松區球場門市的7-Eleven便利店員工上傳一部「教訓消費者」的影片：「他Ｘ的！你們這些智障很缺60塊（運費，台幣）嗎？一個免運費便拼命網購，我每個包裹都拿去丟掉，Ｘ的！」

影片裏，他先將包裹故意從高處箱子上打落地，翻滾幾圈後直接用腳踢，也不管箱子內容物是什麼，會不會易碎還是能不能重摔，反正就是他不高興，所以找包裹出氣。雖然不知道是否像他所言每件包裹都「修理」過，但影片上傳也替自己的行為留下了證據。

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「這個世界最不缺的就是做了蠢事還拍影片留證據的小笨蛋！」看到破壞顧客商品還洋洋得意拍影片自以為了不起的傻蛋，網友們也忍不住搖頭。「那些之前護航說店員摔快遞袋沒關係的人現在要說什麼？這次不是丟快遞袋，是箱子！箱子！你他Ｘ是知道箱子裡面裝什麼？能不能禁得起這樣摔嗎？」「區經理又要出來道歉了，到底為什麼做這些事情都要自己留證據上傳呢？」「台灣最不缺的就是腦殘！做壞事還上傳的。」

也有網友提醒：「笑死，這幾天有收送貨到這間門市的買家或賣家，商品有問題的應該可以去求償了！」

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