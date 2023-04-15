恐怖！6歲童營地奔跑遭繩絆倒　營釘直插腰X光照極震撼　專家咁講

露營的營釘威力這麼大！杭州6歲男童日前隨父母到戶外紮營野餐，在草地奔跑時意外被固定帳篷的繩子絆倒，營釘順勢彈起直插男童腰部。男童受傷後緊急送院，X光片顯示營釘插入身體，畫面十分震撼！幸好營釘沒傷及重要內臟，經手術拔出後要留醫，情況穩定。



有內地露營專家指，事故中的營釘應為鋁製，較輕身，而且應該沒有釘牢在地上，才會一絆倒就彈出，提醒家長露營要看顧好小孩之餘，還要盡可能釘深營釘。



男童露營時被固定帳篷的繩絆倒，結果有營釘彈起直插其腰部。（微博圖片）

內媒報道，事發於4月9日，杭州6歲男童隨父母露營野餐出意外，需緊急送院，杭州師範大學附屬醫院急症室收到電話，指有根粗大營釘插了入男童體內。父母解釋，當日帶上兒子到家中附近紮好營地野餐，兒子在草地上自由奔跑，不小心被用來固定帳篷的繩子絆倒，男童倒地時繩子上的營釘也隨之彈起，直插男童腰部。

該院創傷團隊檢查後發現，營釘插入男童腰部位置不深，沒有傷及重要內臟。骨科醫生做手術順利為男童拔出營釘，並清理好傷口。男童現轉往骨科病房進行觀察，目前情況穩定。

X光照片令網民看得心痛，又驚訝醫生的判斷，「這叫不深嗎？差不多都挨着脊椎的感覺了，「我們露營的時候也發現了這個危險」，又提醒露營人士帶上天幕時要更小心，「那個幕的繩子太長了還要很多根，看不清楚真的容易絆倒」。

醫生形容營釘插得不深，幸好避開了重要內臟，故男童沒有大礙。（微博圖片）

該院的急診醫學科主任賴登攀及護士長舒秀麗提醒家長，兒童天性好動，春天外出遊玩，必須看顧好小孩，如遇不安全或發生意外要及早求醫。

有內媒就露營安全問題請教衢州開化密賽野鄰營地負責人李超，他指杭州事故說明露營不可能絕對安全，家長一定要陪在小孩身邊，注意有沒有安全隱患，當地也發生過小孩被繩絆倒事件，但營地釘沒有被拔出，提醒民眾搭營時一定要盡可能釘深營地釘，否則有可能彈出來。

他目測事件中的營地釘是鋁製，較輕身，應該沒有釘牢在地下，才會一絆倒就彈出，他們用的營地釘一般有15釐米，用錘子釘好後，還會進行保護加固。

（綜合）