交友APP識15歲女！　三度性交遍布廁所梯間　男子賠償後法官咁判

台中一名男子前年透過交友應用程式認識一名15歲少女，在明知對方年紀的情況下，仍然三度和對方發生關係，地點包括商店廁所和樓梯間，少女父親得悉事件後憤怒提告，雙方最終以12萬新台幣（約3萬港元）和解，男子更獲准分期付款。法官最終判他3項對14歲以上未滿16歲之女子性交罪罪成，各處有期徒刑2個月，應執行刑期4個月，但緩刑2年。



15歲女童和網友三度「愛愛」，其父親獲悉事件反大怒提告。（Getty Images）

案情指，2021年9月22日，男被告透過交友程式「探探」認識女害人，4日後即在商店的廁所內未有違反少女意願下發生關係，隔5日又在同一間商店樓梯間性交，去年3月，兩人又在男子租住單位內性交。少女父親隨後得知事件報警，案件交由臺中警局婦幼警察隊報告檢察官起訴。

兩人三度「愛愛」地點包括廁所。（示意圖/Giorgio Trovato/Unsplash）

法官認為被告三度性侵未成年女性，各用其陰莖插入對方陰道和口腔，雖然犯罪目的單一，但行為不同，應分開判刑。被告明知女方當時年僅15歲，對性自主和判斷能力均未成熟，考慮他陳述教育程度、職業、家庭經濟狀況等因素，加上雙方事後以12萬台幣（約3萬港元）和解，被告會分期支付，最終判3項對14歲以上未滿16歲之女子性交罪成，各判有期徒刑2個月，應執行有期徒刑4個月，緩刑2年。