夜店女遭滾湯淋頭傷勢曝光　幫兇男舌戰網民：我打女人干你們屁事

男人合力打女人，事後還毫無悔意地囂張與網民舌戰？台灣網上瘋傳卡拉OK傷人事件，1名黑長髮女子遭狂毆、扯頭髮拖行數米、呼巴掌，甚至被滾燙冒煙的熱湯淋頭，事件令網民嘩然。台中警方調查後，證實2名女子是在娛樂場所工作，因2萬元台幣（約5,000港元）債務糾紛而互毆，其中黑髮女遭1女2男圍攻，瘋狂掌摑及起腳踢，更被滾燙的火鍋熱湯淋頭。據最新消息指出，女傷者送院時意識清楚，頸部、臉部及下腹部有2度燒燙傷，以及紅腫及水泡，但相信傷勢未致毀容。案件中出手傷人的女子與另外2名男性友人事後被捕，而當中男共犯在保釋後，竟在社交平台上向網民叫陣，留言表示「我們打女人乾你們屁事」，其態度引來全網聲討，而其社交帳戶其後已刪除。



台灣網上瘋傳1段卡拉OK房間內爭執的片段，黑髮女子遭狂毆、扯頭髮拖行數米、呼巴掌，甚至被滾燙冒煙的熱湯淋在臉上，現場冒出白煙，女子痛得立即當場慘叫。（facebook影片截圖）

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據台媒報道，事發於周五（21日）凌晨，案中2名打架女子孫女（28歲）與陳女（26歲）屬朋友關係，2人從事八大行業（即舞廳、茶室、三溫暖、酒家、酒吧、妓女戶、音樂咖啡廳、理容院等），而最新消息透露更多內情，有指擔任「傳播妹」（即可召到性人場所陪客人聊天、唱歌、喝點酒，又或是到場玩遊戲、炒熱氣氛等，平時多在卡拉OK或酒巴上班）的孫女，早前沒有將2萬元台幣收入交給公司的幹部，陳女被幹部交託告知孫女要交數，詎料反遭孫女爆粗回罵。

陳女對孫女的做事態度不滿，便與友人林男（40歲）和趙男（26歲）一起設局，相約孫女到卡拉OK的包廂，打算「教訓」對方一頓。

台灣網上瘋傳1段卡拉OK房間內爭執的片段，其中黑長髮女子遭狂毆、扯頭髮拖行數米、呼巴掌，甚至被滾燙冒煙的熱湯淋在臉上，痛得立即當場慘叫。（facebook影片截圖）

陳女出手教訓孫女時，2女扭打成一團，其後2男加入，孫女一度遭白衣男扯着頭髮拖行數米，以及被呼巴掌，白衣男甚至出腳朝她的頭部狂踩，其間陳女則直接拿着冒煙的熱湯向孫女的頭部淋下去。現場頓時冒出大陣白煙，孫女亦痛極慘叫，在無力抵下抗被陳女繼續毆打。

事發片段在網上瘋傳，引起網民關注。孫女其後被送院，而院方亦透露其最新病情，證實孫女全身燒燙傷面積約10%，臉部、頸部及下腹部有2度燒燙傷，亦有紅腫及水泡，現已轉至外科病房，沒有生命危險，相信不會毀容。

事件引發網民的撻伐，據報疑犯之一的趙男保釋後還在網上叫囂，對網民表示「我們打女人乾你們屁事」。（網上圖片）

台中警方以涉嫌傷害、妨害自由罪拘捕陳女、林男及趙男，淋熱湯的陳女以30萬元台幣（約7.7萬港元）獲准保釋，而林男及趙男，則分別以10萬和5萬元台幣（約2.6萬和1.3萬港元）保釋。由於疑犯傷人的手段兇狠，案發過程亦片段中被拍得一清二楚，事件很快便引發網民的撻伐，據報趙男保釋後還在網上叫囂，留言反嗆聲討他的網民「我們打女人乾你們屁事，他X的有種一個一個打我電話僑辣（喬啦），一堆死網絡鍵盤俠」，並留下了電話號碼，惟相關帳號在周六（22日）下午已經關閉。