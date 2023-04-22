卡拉OK長髮女被扯髮拖地片曝光　火鍋滾湯淋頭恐毀容　內情極心寒

相識一場，竟然為2萬元台幣（約5,000港元）債務出手狠到想殺人，甚至令她毀容？台灣網上瘋傳1段卡拉OK房間內爭執的影片，只見黑長髮女子遭一對分別穿白衣及灰衣的男女夾擊，慘被扯頭髮拖地後狂摑，白衣男更向黑髮女瘋狂掌摑及起腳踢，而灰衣女子竟然捧起一煲滾燙的火鍋熱湯，朝黑髮女臉部直潑下去，令她痛得發出慘叫，出手之兇狠震驚全網。警方目前已拘捕涉案的2男1女，相信事件涉及追討債務，而黑髮女的臉部和頸部嚴重燙傷，送醫後一度有生命危險，後來轉至加護病房，仍正接受治療，恐有毀容之虞。



台灣網上瘋傳1段卡拉OK房間內爭執的片段，其中黑長髮女子遭狂毆、扯頭髮拖行數米、呼巴掌，甚至被滾燙冒煙的熱湯淋在臉上，痛得立即當場慘叫。（facebook影片截圖）

事發於台中市西屯區1間卡拉OK包廂，事發影片其後在網上曝光及瘋傳，片段中，身穿白色上衣的長黑髮女子姓孩，她與金髮的陳姓女子發生激烈爭執，並扭打成一團，孫女一度跨坐在陳女上方，但很快被另1名白衣男扯着頭髮拖行數米，白衣男不停呼她巴掌，甚至出腳朝她的頭部狂踩，其間還不停以粗口大罵，高呼問道：「妳還敢還手？妳還敢還手？」

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孫女在白衣男的狂毆下，只能雙手抱頭保護自己，惟此時陳女看到桌上正在加熱並冒着煙的火鍋滾湯，竟直接拿起煲來，將滾湯朝孫女的臉部淋下去，孫女痛得立即大聲慘叫，陳女其後再將鍋子大力掉向其頭部，孫女頓時無力還手，但陳女仍未罷休，扯着孫女的頭髮狂毆。

台灣媒體引述警方稱，事發於周五（21日）凌晨，案中2名打架女子孫女（28歲）與陳女（26歲）屬朋友關係，2人從事八大行業（即舞廳、茶室、三溫暖、酒家、酒吧、妓女戶、音樂咖啡廳、理容院），當時在卡拉OK的包廂內喝酒，其間談及孩孫女欠下的2萬元台幣（約5,000港元）債務，對話時頓起衝突，而在場的林男（40歲）與趙男（26歲）亦曾出手打人。孫女的臉部和頸部嚴重燒燙傷，一度有生命危險，送醫後轉至加護病房，台中警方以涉嫌傷害、妨害自由罪拘捕陳女、林男及趙男。

（綜合）