38個「登」字係咩歌？網民估到崩潰　竟有神人估中係著名歌手作品

這條「估歌仔」題目也太高難度了吧！台灣有男生近日於網上發文跪求大神幫忙找一首歌，但他給的56個字歌詞提示中，共有38個字都是「登」字，猶如猜燈謎般，只能盲猜，有網民想到貝多芬《命運交響曲》和《給愛麗絲》，亦有網民想起電影《西遊記大結局之仙履奇緣》唐三藏（羅家英飾）唱經典歌曲《Only you》前，問至尊寶（周星馳飾）「你知唔知咩嘢係登登登…？」的一幕，及後竟然有神人猜出樓主想找出的歌是台灣歌手張惠妹唱的《卡門》。



台灣有男生近日於網上發文跪求大神幫忙找一首歌。（《聽見你的聲音》劇照）

該男生於facebook群組「爆廢公社」發文表示，日前突然聽到一首歌，他很想知道歌手和歌名，但當時聽得有點模糊，不是每句都聽得清，故想請求廣大的網民幫忙找出一首女歌手唱的普通話慢歌，他形容歌曲旋律不是情歌或開心的歌，是比較詭異。他又說，歌曲好像曾在廣告和偶像劇中出現過。

男生說，「我只知道以下歌詞但不確定是否正確，登登登是旋律麻煩大家了」，他以斷句形容旋律，寫道「也許天下的事情你還不知情登登登登登登登，登登登登登登登，登登登登登，登呢登呢登登登。我不相信，登登登登，登登登，登登登登登登登」，但56個字中，38個字都是「登」，讓人看得一頭霧水。

帖文引起一眾網民競猜，紛紛拋出各種答案，「很明顯是頑皮豹」、「我怎麼覺得好像收垃圾車的音樂」、「貝多芬《命運交響曲》」、「我只知道《給愛麗絲》」、「悟空，你知道登登登登登登嗎？」、「我知道髒話消音都是B....BBBBB.BBB.BB.B」。

有網民想起電影《西遊記大結局之仙履奇緣》唐三藏（羅家英飾）唱經典歌曲《Only you》前，問至尊寶（周星馳飾）「你知唔知咩嘢係登登登…？」的一幕。（《西遊記大結局之仙履奇緣》電影畫面截圖）

樓主給的提示實在太難，有網民揶揄「請大家幫我找一首歌，歌詞我忘了，旋律我忘了，男女我也忘了，再麻煩大家了」，有人笑說「等一下，能不能給我一首歌的時間，我已經在找了」。

有網民建議樓主錄音哼出旋律或使用人工智能聊天機械人程式ChatGPT，「你可以錄一段語音給大家參考嗎？哈哈哈」、「直接對Google哼歌」、「用ChatGPT幫你找可能的結果」、「我等大神出現」。

及後有網民猜測歌曲是張惠妹唱的《卡門》，竟然猜中樓主心中的正確答案，不過《卡門》中根本沒有一句是「也許天下的事情你還不知情」，讓其他網民大呼「跟你的內文八竿子打不着關係的歌啊！」、「歌詞也差太多」、「歌給的歌詞不對，旋律拍子也對不上」、「原來是《卡門》，還真讓大家卡腦」。