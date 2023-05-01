醫學博士11天5次捐精暴斃猝死　父索$450萬賠償　法院1原因咁判

內地1名醫學博士為了協助母校進行生殖研究，舉手成為自願捐精者，但他卻要在短短11天內捐精5次，在第5次捐精中途不幸暴斃猝死。其父親認為兒子的死是與捐精有關，為討公道，向校方及捐精中心索取賠償400萬人民幣（約450萬港元），可是纏訟多年，法院裁定兒子的死是意外，校方及捐精中心並無過錯，最終捐精中心只賠了19萬人民幣（約22萬港元），事件近日再度在網絡上成為熱議。



綜合內媒報道，事件要追溯至2010年12月，湖北省人類精子庫初試營運，鼓勵男性積極參與由科技大學進行的生殖研究，希望可在未來協助有不孕症夫婦。

當時34歲的醫學博士鄭剛，為了幫母校出一分力，自願成為捐精者。他通過身體檢查符合捐精者資格，只須按要求在3個月內完成既定次數捐精，精子質量通過檢驗後，鄭剛還能拿到5,000元人民幣（約5,700港元）補助費用。

可是2011年2月，鄭剛連續11天捐精4次，他的身體沒有不適，至2月12日，他再次來到精子庫準備完成第5次捐精時，已熟知流程的他卻用了個多小時還沒從取精室出來，護士意識到不對勁便進去查看，結果發現鄭剛倒地昏迷不醒，經搶救後終告不治。

鄭父收到兒子猝死的消息後十分傷心，並懷疑鄭剛的死跟捐精有關。父為了兒子討公道，與華中科大及捐精中心展開漫長訴訟。鄭父稱養育多年的兒子被校方害死，要求該校及捐精中心賠償合計400多萬元人民幣（約450萬港元）。不過學校認為鄭剛是意外猝死，與校方無關，但出於人道主義，願賠償撫恤金8.8萬人民幣（約9.9萬港元），並願意負擔鄭妻在該校所有生活費和學費。一審判定校方勝訴。

鄭父不滿提出上訴，堅持是校方和捐精中心操作失誤，才導致本來身體健康的兒子死亡。案件其後經二審後裁定，鄭剛的捐精行為完全出於自願，因此校方和機構不存在過錯，也毋須承擔賠償責任；至於鄭剛死亡產生的損失，應由個人和機構共同承擔，最終捐精中心賠償了鄭剛家屬19萬人民幣（約22萬港元），事件就此畫上句號。

事件纏訟多年，近日再度成為網絡熱話，鄭家卻沒有再作出任何回應。