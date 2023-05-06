社職偕社福機構提供逾500暑期實習崗位　助大專生體驗職場充實CV

踏入夏天，又是一眾大專生尋求實習機會的時段，非牟利義工配對平台社職（Social Career）聯同逾80間本地社福機構，為10間大學及大專院校學生舉辦「學生義工實習計劃」（Volunteer internship for students），提供各類型的實習生崗位予本地和海外的大專學生，同時協助社福機構招募實習生，以應付機構的不同工作和發展服務。計劃提供逾500個實習機會，包括行政、數據分析、護士，甚至是殯儀服務崗位。



社職（Social Career）聯同逾80間本地社福機構，為10間大學及大專院校學生舉辦「大專大學X社福機構義工實習機會」計劃，提供各類型的實習生崗位予本地和海外的大專學生。（社職提供）

社職具備舉辦暑期實習計劃的豐富經驗，今年再次獲多間大學及大專院校邀請，決定擴大計劃規模，邀請更多本地社福機構一同參與，舉辦「大專大學X社福機構義工實習機會」計劃，期望為學生提供多元化的實習機會，幫助他們更清晰了解社福機構的日常運作和服務，同時協助他們體驗職場生活，充實履歷表（CV），為將來就業打好基礎。

社職表示，計劃至今已獲逾80間本地社福機構支持，包括香港聖公會、聖雅各福群會、基督教靈實協會、香港小童群益會、救世軍、香港耆康老人福利會、香港基督教青年會、香港麥當勞叔叔之家慈善基金、香港遊樂場協會、惜食堂及恩福殯儀社企等，合共提供超過500個學生義工實習機會。

與此同時，計劃亦已獲10間本地大學支持，分別為香港大學、香港中文大學及香港中文大學（聯合書院）、香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學、香港城市大學、香港教育大學、嶺南大學、香港都會大學及香港恒生大學。

社職指，過往「學生義工實習計劃」均獲得不少學生和機構夥伴的正面評價，當中部分機構夥伴亦成功於實習期後，聘請部分畢業同學成為全職同事。（資料圖片）

社職期望於5月內成功配對所有實習機會，讓學生盡早準備實習心情，獲得寶貴的學習和職場體驗機會，豐富閱歷及履歷，同時深信學生能夠為社福機構注入活力和創新元素，讓機構更了解新一代的想法，拉近與社區的距離，結合學生之力於暑假期間為社區創造更多正面影響。

社職指，過往「學生義工實習計劃」均獲得不少學生和機構夥伴的正面評價，當中部分機構夥伴亦成功於實習期後，聘請部分畢業同學成為全職同事，相信計劃可以為更多的學生和社福機構的發展帶來正面影響。

「大專大學x 社福機構義工實習機會」詳情：

只要你現時是一名大學生／大專生（即將畢業也可），即已符合資格報名參加

了解更多詳情／查看所有實習機會／報名，可前往https://bit.ly/3mZBT97截止報名日期：2023年5月31日

社職(Social Career)創立於 2015 年，是⼀家在香港註冊，建基於科技的非牟利機構，亦是根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅的慈善機構。社職得到香港賽⾺會慈善信託基⾦⽀持及捐助，建造⼀個⿎勵普羅⼤眾參與社會活動和義務⼯作的平台。

