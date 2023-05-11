報應？外遇爸爸晚年與小三同百病纏身　阿女超開心：過得比我媽爛

這是出軌報應？有台灣女生於網上發文表示，在讀國中時，爸爸與認識很久的阿姨外遇，還用冷暴力逼迫媽媽離婚。多年後，她於近日回家時，驚見爸爸與小三面容憔悴，原來2人這數年來相繼診斷出重大疾病，她瞬間心情大好，認為是兩人的報應，心涼地說：「現在我爸跟小三看起來是過的（得）比我媽還爛，畢竟他們餘生都要疾病纏身，想到就好開心。」有網民稱明白樓主的心情，但亦提醒要留意遺產分配和債務問題，亦有人認為樓主不應幸災樂禍。



有台灣女生表示，爸爸在她讀國中時出軌，還用冷暴力逼迫媽媽離婚，近日知道爸爸與小三均患重病，因而心涼。示意圖。（《香港愛情故事》劇照）

該女生於Dcard討論區以「我爸跟小三的報應」為題發文表示，稱父母與1位阿姨很早就認識，阿姨知道他們是夫妻和有小孩，沒料到在她讀國中時，爸爸卻與阿姨發展婚外情，直言「我爸也是大爛人一個，一直想用冷暴力逼迫我媽離婚」。媽媽受不了離婚後，幸好遇到另一位願意愛惜和給予尊重的叔叔。

多年後，女生於近日回家時，驚見爸爸與小三衰老了許多，原來2人這數年來相繼診斷出重大疾病，「我爸原本還算一個老帥哥，因為生病整個臉都變形了，小三更誇張，頭髮全部變灰白色，明明才50出頭，但是外表整個像6、70歲的奶奶」。

女生目睹兩人晚年的悽慘樣子後，她每次想起心情都會變得很好，不屑地嘲諷「現在我爸跟小三看起來是過的（得）比我媽還爛，畢竟他們餘生都要疾病纏身，想到就好開心」。

女生說，「現在我爸跟小三看起來是過得比我媽還爛，畢竟他們餘生都要疾病纏身，想到就好開心」。（《黑暗榮耀》劇照）

網民坦言看得身心舒暢，「最愛這種現世報文章了」、「看着文章，不自覺心情也跟着好」、「這種文章看了很解氣！哈哈哈！」、「不知道為何，心情鬱卒的時候看到這樣的現世報文章，就是很療癒」、「最愛看渣男渣女報應了」、「路過笑兩聲」。

有人則提醒樓主後續要留意遺產分配和債務問題，而且爸爸生病或需要扶養，「別忘了回去爭產」、「如果你爸先走，記得去爭特留份，你應得的」、「爸爸如果有欠債記得放棄繼承，如果不想扶養那必須拿出爸爸沒有撫養你們的證據！」、「先別高興太早，法律上父母不能棄養吧，他們生病最後還是妳要養啊」。不過，亦有人認為那個畢竟是爸爸，或者當對方是陌生人，也最好不要幸災樂禍。