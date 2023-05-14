食快餐遇窮嫲孫分食1包薯條　善心女心酸想請客　結局神展開

不少孩子愛吃快餐，這也是家長的一大難題。內地有女子在快餐店用餐時，見到身邊有位祖母帶着孫子到店內點餐，但因為嫲嫲「沒有錢」，所以他們只買了1盒薯條分着吃。女生動了惻隱之心，想請男童吃雪糕，但嫲嫲卻以「我們沒有錢給你」為由婉拒，孩子也懂事地拒絕。豈料就在孩子去洗手時，嫲嫲才解釋原來她說沒錢是騙孩子的，只是不想讓孩子吃太多快餐，令女生表示「傻眼」。



山西有女生在快餐店見到祖孫二人分享1包薯條，祖母以「沒有錢」為由拒絕孫子翌日再吃薯條。（《反起跑線聯盟》截圖）

山西有女網民在微博上分享了日前在快餐店的見聞，1名祖母帶着小孫子點餐，2人只點了1盒薯條後坐到她身旁。她默默聽着祖孫二人對話，小孫子邊吃邊問「這個真好吃，明天還能吃嗎？」，而祖母以「沒有錢」為由拒絕，但就承諾下周再帶他來吃。女子聞言抬頭，發現孩子盯着她的漢堡及雪糕，「聽得我心裏怪難受的」，於是就把沒有吃過的雪糕遞給孩子請他吃。

祖母代孫子拒絕，並表示「我們沒有錢給妳的」，而孩子也乖巧地說「謝謝姐姐，但我沒有錢了，我媽媽說自己買不起的東西不能要」。這時，孩子吃完薯條，歡快地去洗手，而祖母就趕緊向女子道謝，並解釋自己只是「騙孩子」，「我騙他的，我有錢，就是不想讓他吃那麼多垃圾食品」。

祖母事後向女子道謝，並解釋自己只是不想讓孩子吃太多快餐，所以才騙他說「沒有錢」，（GettyImages）

恰好這時櫃台叫號取餐，祖母瞬即起身跑去取餐點。原來祖母偷偷買了漢堡，回到座位後還把漢堡塞到手袋中，然後用外套蓋在上面，避免被孫子發現，她還跟女子說「我挺愛吃這個漢堡的，挺好吃的」。

事件引起網民關注，不少網民表示爆笑，「我以後就是這種奶奶」、「苦了孩子不能苦自己哈哈哈哈」、「奶奶說：孩子還小，少吃一頓沒關系。我不行，我吃一頓少一頓」、「老奶奶的取餐時間還那麽剛好，可見有些經驗」，也有人分享類似經歷，「我經常趁我兒子不在點炸雞吃」、「我老跟兒子說媽媽沒有錢買冰淇淋，可送完他上學我就去吃」。