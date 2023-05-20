內地夫妻冰島旅遊遭醉酒大媽歧視　機智老公1句回嗆對方尷尬敗走

出國旅遊都希望收穫美好回憶，有內地女子卻不幸於冰島旅遊時遭受種族歧視，指出與老公在當地一間酒吧被醉酒大媽不禮貌對待，以粗口問候，還說了一堆話意思是「中國人沒事來我們冰島幹嘛？」，幸機智的老公老公以一句回嗆「To help your bankrupted country（幫助你破產的國家）」，成功令大媽敗走。



有內地女子於網上發文表示，與老公到冰島旅遊時，在一間酒吧被當地一名醉酒大媽不禮貌對待，以粗口問候。（「小紅書」圖片）

內地女於小紅書以「冰島酒吧被本地人問候 老公懟了回去」為題發文指出，這可能是旅途中唯一的不愉快經歷，憶述與老公到冰島後，去酒吧打算歇腳，點了啤酒坐在窗邊不久，樓上有個醉醺醺的大媽走下來，到他們身邊時很不友好地問她老公「WXF are you doing here in Iceland？（你在冰島做什麼？）」，老公禮貌地回了句「Transfer（轉機）」，大媽卻神經兮兮地問「Where are you from？China？（你來自哪裏？中國？）」，後面叨叨一大堆話意思是「中國人沒事來我們冰島幹嘛？」。

被不禮貌對待下，樓主老公以一句回敬「To help your bankrupted country（幫助你破產的國家）」，此時大媽的老公在門口將其拉出去，大媽最後態度180度轉變，尷尬地說了句「Have a good day（祝你有美好的一天）」就走了，令樓主不禁失笑。

樓主表示，「在外面旅行不起衝突最重要，但也不能隨便被欺負！」。圖為冰島首都雷克雅維克。（Unsplash圖片）

樓主表示，這只是旅途中的插曲，由於這間酒吧很本土，裏面的人都是當地長者，安慰自己「老年人喝多了，嘴比較碎也正常」，認為「在外面旅行不起衝突最重要，但也不能隨便被欺負！」。

網民留言讚揚樓主老公的機智，「臨場發揮太好了，換了我只會瞪眼，回家後懊悔一千遍」、「哈哈這嘴能不能借我！太會說了吧！」。有網民指出，「北歐人好像都比較排外」、「我之前去冰島還好沒碰到這樣的人，不過我超級社牛，都是我主動跟人聊天，冰島人有點社恐感覺他們都被我搞得有點怕了」、「2018年去的時候那邊的人還蠻熱情的，遇到的房東、餐廳小姐姐都非常熱情」。