內地夫妻冰島旅遊遭醉酒大媽歧視　機智老公1句回嗆對方尷尬敗走

出國旅遊都希望收穫美好回憶,有內地女子卻不幸於冰島旅遊時遭受種族歧視,指出與老公在當地一間酒吧被醉酒大媽不禮貌對待,以粗口問候,還說了一堆話意思是「中國人沒事來我們冰島幹嘛?」,幸機智的老公老公以一句回嗆「To help your bankrupted country(幫助你破產的國家)」,成功令大媽敗走。



有內地女子於網上發文表示,與老公到冰島旅遊時,在一間酒吧被當地一名醉酒大媽不禮貌對待,以粗口問候。(「小紅書」圖片)

內地女於小紅書以「冰島酒吧被本地人問候 老公懟了回去」為題發文指出,這可能是旅途中唯一的不愉快經歷,憶述與老公到冰島後,去酒吧打算歇腳,點了啤酒坐在窗邊不久,樓上有個醉醺醺的大媽走下來,到他們身邊時很不友好地問她老公「WXF are you doing here in Iceland?(你在冰島做什麼?)」,老公禮貌地回了句「Transfer(轉機)」,大媽卻神經兮兮地問「Where are you from?China?(你來自哪裏?中國?)」,後面叨叨一大堆話意思是「中國人沒事來我們冰島幹嘛?」。

被不禮貌對待下,樓主老公以一句回敬「To help your bankrupted country(幫助你破產的國家)」,此時大媽的老公在門口將其拉出去,大媽最後態度180度轉變,尷尬地說了句「Have a good day(祝你有美好的一天)」就走了,令樓主不禁失笑。

樓主表示,「在外面旅行不起衝突最重要,但也不能隨便被欺負!」。圖為冰島首都雷克雅維克。(Unsplash圖片)

樓主表示,這只是旅途中的插曲,由於這間酒吧很本土,裏面的人都是當地長者,安慰自己「老年人喝多了,嘴比較碎也正常」,認為「在外面旅行不起衝突最重要,但也不能隨便被欺負!」。

網民留言讚揚樓主老公的機智,「臨場發揮太好了,換了我只會瞪眼,回家後懊悔一千遍」、「哈哈這嘴能不能借我!太會說了吧!」。有網民指出,「北歐人好像都比較排外」、「我之前去冰島還好沒碰到這樣的人,不過我超級社牛,都是我主動跟人聊天,冰島人有點社恐感覺他們都被我搞得有點怕了」、「2018年去的時候那邊的人還蠻熱情的,遇到的房東、餐廳小姐姐都非常熱情」。