人夫向妻爆粗「X你老X」　外母聽到叫「放馬過來」　後續超狂展開

女婿遇上外母，說話字眼真的要小心！有港男於討論區發文表示，其外母早前搬到他家暫住，其間不斷忍受對方「無形壓力」，最終「爆煲」向妻子爆粗「我X你老X」泄忿，沒想到被外母聽到，並回敬一句「即管放馬過來」，令他相當無奈尷尬，而妻子之後舉動，更令他崩潰。



有港男表示，他向妻子爆粗「我X你老X」泄忿，沒想到被外母聽到，並回敬一句「即管放馬過來」，令他相當無奈尷尬。（《燦爛的外母》劇照）

該港男於香港討論區以「外母話：即管放馬過來」為題發文講述經歷。他指出，由於外父染上新冠肺炎，外母於是搬到其家暫住，詎料竟是噩夢開端，「原本以為她住一個禮拜便會回家，但她說為求安心，決定多住一兩個禮拜，其間所受的無形壓力，相信身受其苦的師兄一定明白」。

被「無形壓力」轟炸下，樓主終於「爆煲」，並不經意向老婆爆粗泄忿「我X你老X」。然而由於聲量太大，樓主這句無心之言被在房外的外母聽到，外母即時開門叉腰回敬「即管放馬過來」。沒料到妻子這時意「笑笑口」對他說「睇你點死」，然後便返房關上門。而樓主下場，就是做「成晚廳長」，相當悽慘。

帖文引來網民爆笑，紛紛「腦補」情節。（《燦爛的外母》劇照）

帖文引來網民爆笑，「想得真美」、「咁似成人影片情節」。也有網民降議樓主謹言慎行，減少講粗口，「好易令人誤會」、「好少會問候自己親人的母親」、「唔好再口快快喇！」。