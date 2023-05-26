巴士阿姐亂擺遮！長柄雨傘勾扶手掛出走廊　乘客上落受阻影相公審

近日時晴時雨，不少人都拿着濕漉漉的雨傘坐車。近日就有網民拍到巴士上有乘客將長傘勾到扶手上，斜掛向走廊，阻礙了上下車乘客，「本身已經窄，每一個經過嘅人都撞到把遮」。樓主不滿對方行為，於是決定將照片上傳到網上公審對方。



有網民拍到巴士上有乘客將長傘勾到扶手上，斜掛向走廊，阻礙了上下車乘客。（Facebook圖片）

有網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」上載照片公審巴士上的1名中年女乘客，表示「呢啲人真係自私！巴士條走廊已經窄㗎啦，仲要擺把遮喺到阻住人」。從照片可見，該女子將長雨傘勾在座椅頭枕旁的環形扶手上，傘柄朝外，阻礙了不少走廊空間，而她本人就正閉目養神。

樓主認為巴士走廊狹窄，這樣擺放長傘是自私行為，（Facebook圖片）

樓主表示巴士走廊本就已經狹窄，這位女子還將長傘如此擺放，令每個經過的乘客都被雨傘勾到，因此決定拍下照片公審對方，「講真，放乜嘢都好！都冇理由放喺走廊度阻住人哋！」。她又呼籲網民們乘搭巴士時要為他人考慮，不要自求自己方便就將BB車、買餸車放到走廊，「大家都係香港人！做人唔好咁自私淨係顧自己」。

帖文曝光後，不少網民都留言批評相中女子的行為，「其他人好似唔X使過咁」、「自私精，最X憎呢啲人」，也有人認為只是小事一件，如果樓主受影響則應即時提醒對方，「咁小事都公審？」、「唔即刻講有咩用」。另有網民指，雖然雨傘勾在相中女子旁邊扶手上，但未必是雨傘主人，「係咪有人漏低咗？」。

（Facebook）