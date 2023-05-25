國泰風波│小紅書男批功能表英文多過中文　見菜單1點更嬲：失望！

國泰航空空服員被內地乘客指「歧視非英語乘客」事件持續發酵，但一波未平一波又起，有男網民於小紅書發文，斥責國泰航空商務艙功能表「英文部份比中文部份多」，而菜單中的香檳、紅酒、白酒等選項更只有英文內容，「功能表的中文部份對此隻字不提」，直指：「真的太令人氣憤與失望了，區區幾頁紙都能被你們玩出花來！」帖文引來內地網民熱議，有人說「我會把飛機服務員叫過來，給我一個詞一個詞的翻譯」，也有不少人認為毋須小題大做，「看得懂的就點，看不懂就算了，不用小題大做」。



有男網民於小紅書發文，斥責國泰航空商務艙功能表「英文部份比中文部份多」。（小紅書）

有內地網民周一（5月22日）於社交平台指責香港國泰航空空服員涉嫌「歧視非英語乘客」，事件愈鬧愈大，除了內地網民一片倒批評，內地官媒也相繼發聲。事後國泰航空在輿論壓力下連發3份聲明道歉，並解僱了3名涉事空服員。本港特首李家超則在Facebook痛斥國泰機組人員對內地旅客的不尊重言行，稱「感到非常痛憤、失望」。

一波未平一波又起，日前再有內地網民斥責國泰疑歧視中文乘客。該網民於小紅書以「國泰航空，你們連一本菜單都不放過嗎！？」為題發文，指他昨日（5月24日）乘搭國泰航空CX634航班由檳城前往香港，期間對功能表的內容語言感不滿，「商務艙功能表的前面是英文部份，後面才是中文部份。然而在翻閱功能表時不經意感覺英文部份好像比中文部份多一些？」。

而樓主仔細一看，發現更大「問題」，「好傢伙仔細一看，原來香檳、紅酒、白酒等只有英文菜單！而功能表的中文部分對此隻字不提！」，直斥：「真的太令人氣憤與失望了，區區幾頁紙都能被你們玩出花來！」

樓主於小紅書發文斥責國泰做法。（小紅書）

事件引來內地網民熱議，有人說「我會把飛機服務員叫過來，給我一個詞一個詞的翻譯」，也有不少人認為毋須小題大做，「看得懂的就點，看不懂就算了，不用小題大做」、「算了，菜單也不是她們寫的」、「為什麼看不懂啊？有什麼法文、英文的單詞是無法被翻譯的嗎？」。