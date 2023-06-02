恐怖虐妻！躁夫求歡被拒發狂　徒手撕妻下體致大出血　內情極心寒

印尼發生恐怖虐妻家暴案件。1名有性虐習慣的男子因向妻子求歡被拒，大怒下涉嫌徒手猛力撕扯妻子陰道口，令對方下體被撕出約10厘米長的傷口，導致嚴重出血，需緊急送往深切治療搶救。兇徒逃亡近1個月後終落網，一旦罪成，最高可被判處10年監禁。

男子被捕後聲稱後悔，又透露案件內情是妻子由齋戒月開始到開齋節都願意性交，他無法控制自己慾望而犯案。



涉案男子納蘇蒂安（Muksin Nasution ）涉嫌徒手撕扯妻子陰道口，令到妻子大量流血重創，一旦罪成，最高刑罰是監禁10年。（網上圖片）

案件發生在北蘇門答臘省的巴東拉瓦斯縣（Padang Lawas Regency）一條村莊，當地警方交代案情指，涉案男子納蘇蒂安（Muksin Nasution ）過往與妻子交歡時，已經常向對方施虐。案發上月26日，納蘇蒂安要求交歡，但遭到妻子拒絕，納蘇蒂安怒極下用手在妻子的陰道口撕出一道10厘米長傷口，妻子當場大量出血，緊急送往距離住所11公里外的醫院，傷口縫了3至5針，經搶救後要在深切治療部留醫。

納蘇蒂安隨即逃亡，直至本月23日才被捕，他坦承有向妻子施暴，而且感到後悔，但推諉案件有內情，原因是妻子由齋戒月開始到開齋節都不願意和他發生關係，他當時已經無法控制自己慾望，憤怒下犯案。

根據當地法例，納蘇蒂安目前面對家庭暴力指控，最高刑罰是監禁10年。