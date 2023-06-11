巨嬰！女子按緊急掣再喝司機　堅持從前門下車　巴士公司：已報警

下不到車就要按緊急掣？內地日前流傳影片，顯示山東有女子坐巴士時，站在前門伸手去按緊急掣，想打開車門下車，司機見狀撲出阻止，但女子態度囂張，「就這下」。司機要求她坐下，否則報警，未料女子真的按下去，還挑釁道「我就從這兒下了」，然後真的從前門車下離開。巴士公司回應內媒指，已就事件報警，警員正作調查，網民看過片段後難以理解女子的行為，直斥她是「巨嬰」。



女乘客要求在前門下車，被司機勸阻後仍一意姑行。（微博影片截圖）

內媒報道，6月8日內地流傳巴士西客影片，稱事發山東枣庄，巴士上1名女乘客要求在前門下車，並強行按下緊急掣下車離開。

網傳影片所見，身穿灰色衛衣、蓋着嘴巴的女子站在巴士前門，伸手打開緊急掣的盒子，這時司機出手阻止，女子反喝「幹啥」，司機要求她到後門下車，女子不滿大喊要下落車「就從這下」。

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司機認為女子不敢強行下車，「不管你，坐下。你再弄，我就報警」，待司機返回駕駛座一瞬，女子轉身就按下緊急掣，揚言「我就弄了」。等到司機說不行時，女子已下車「我就從這兒下了」。

隔天巴士公司棗莊市公共交通集團的職員回應指，公司已就事件報警，警方正在處理，有後續會發通告。而興城派出所警員表示，正調查具體情況，尚未知道女子做出此行為的動機，又提醒公共文通工具上的緊急按鈕不能隨意啟動，否則可能違法。

（綜合）