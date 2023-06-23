將軍澳男子赤裸上身趴長椅曬日光浴　港男偷拍公審遭反嘲：清朝人

夏日炎炎，不少男士都會赤裸上身跑步。有港男於網上發文，公審1名男子赤裸上身，趴在將軍澳東港城平台長椅上，不滿男子於公眾地方裸露。惟帖文一出，樓主反被網民批評過份保守、思想落後，「都2023啦，仲好似清朝人咁！」，認為男子只是跑步後趴在長椅上曬太陽，既然有穿短褲就無不妥，「睇相係跑步褲，仲見到樽水+跑鞋+橙色衫，應該係跑步完趁咁好太陽順便吸收維他命D，好健康喎」。



有港男於網上發文，公審一名男子赤裸上身，趴在將軍澳東港城平台長椅上。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

該港男於facebook群組「將軍澳主場」發文貼出照片，見到有男子於白天赤裸上身，僅穿短褲，背部朝天趴在將軍澳東港城平台的長椅上，胸部下墊有橙色的疑似衣物，椅下放了一雙運動鞋。

樓主指出，目擊有對母女走上平台後見到該男子，「馬上掉頭走人」。樓主不滿該男子於公眾地方裸露，曾致電管理處要求跟進，獲回覆已作多次勸告，「每次管理員上去勸說後，他才穿回上衣」。

樓主原意是公審男子裸露，不過大批網民一面倒指出有穿褲子沒問題，「有着褲晒太陽，無騷擾人，咁都要影人相來批評，樓主唔啱！」、「今時今日曬太陽都犯法」、「最慘係難為咗管理處，咁小事都要去處理，啲人太無聊！」，反斥樓主偷拍，「香港係投訴之都一啲都冇錯，咩都要投訴、公審、寬己嚴人，自己咪又係其身不正，偷影、偷拍」。

有網民揶揄，「海濱長廊好多人都係咁樣跑步，會唔會追住佢哋嚟勸告？」、「香港很危險，沙灘都有很多露體狂」、「唔好去沙灘，要洗眼」、「如果佢有雷神咁嘅外型身材，就成件事唔同晒」。

也有小部份網民認同樓主，批評在公園裸露有礙觀瞻，「呢個公園嘅地方係咪可以畀一啲人喺度咁樣做呢？海灘我覺得冇問題，公園場所一個人霸住張長凳瞓喺度曬太陽，我覺得問題先喺呢度」、「我都覺得唔妥，有礙觀瞻」。