坐的士途中落大雨　司機疑不滿臨時改目的地　拓海式U turn險傷BB

乘的士當然希望能方便的「點對點」前往目的地，有港爸近日發文大呻不快乘車經歷，稱與太太帶同初生嬰兒乘搭的士期間遇上大雨，於是臨時要求更改目的地以免淋雨。不過司機卻疑感不滿，途中趁機「藤原拓海咁U turn」，大手掉頭險令太太「爭啲接唔住個BB」導致受傷。他即時責怪司機，沒料對方竟「串串貢」回應，令他怒極發文公審。帖文引來網民討論，有人稱認出涉事司機，直指他為「慣犯」，駕駛態度一向惡劣，已非首次遭到投訴。



有港爸近日發文大呻不快乘的士經歷，稱遇上大雨臨時要求更改目的地，不過司機卻疑感不滿，途中趁機「藤原拓海咁U turn」，險令初生嬰兒受傷。（fb「真‧上水粉嶺人大聯盟」圖片）

「就係因為你呢啲仆X 搞臭晒，真係打沉一船人！」該名港爸於facebook大呻乘的士不快經歷，指近日與太太帶同初生BB及嬰兒車乘搭短途「綠的」，從粉嶺祥華邨前往綠悠軒，「有一部BB車放咗喺中排，我就自己坐車頭」。車程中突然落大雨，他遂要臨時要求改往附近的帝庭軒落車，以免太太及嬰兒淋雨。

港爸指，車程途中他曾問司機「知唔知帝庭軒係咪行到過綠悠軒」，惟對方沒有回答。當的士駛至和泰街時，須掉頭才能駛進帝庭軒的避雨落客位置，但司機竟「藤原拓海咁U turn」，險些釀成意外，「我老婆爭啲接唔住個BB」。

他懷疑司機因臨時更改目的地感不滿，即時開聲質問，但對方的反應令他更感憤怒，「佢就話『唔出聲唔代表唔滿意』，我話『你咁樣U個Turn？』，佢仲話我有責任同太太講呢度U turn先好笑，我使唔使幫你揸埋過嚟呀？我真係唔會預計到你劈住U呢個Turn囉大佬！」。

港爸形容司機駕駛態度惡劣，指對方疑不滿被臨時更改目的地，突然「藤原拓海咁U turn」，險些釀成意外。（《頭文字D》劇照）

港爸續指，雙方爭論期間，司機「啲態度仲串串貢」，又指對方曾想拍下他的相片，才令他怒極回罵，甚至提出報警處理，「我都真係第一次遇到啲咁嘅司機，仲好意思話我有病。其實我問佢路嘅時候佢唔出聲都已經西口西面。老實講落雨一定多短途㗎啦，我唔係有個BB我都冇咁着」、「我同我老婆後尾都話報警，我話真係大把時間同你玩，然後佢就走啦，本身仲好畀心機同我喺度鬥X」。

他事後公開涉事司機的車牌及司機證公審，直斥：「你唔想做係可以收工，無人迫你做㗎。我唔知你係咪嫌我支旗細啦，無謂又要做又要發脾氣，我大人真係冇所謂，咪攞個BB嚟玩啦，各位要小心呢個司機」。

港爸事後公開涉事司機的車牌及司機證公審，有街坊憑相片認出司機，直指他是「慣犯」。（fb「真‧上水粉嶺人大聯盟」圖片）

帖文引來網民討論，有人批評部份司機疑刻意針對老人或婦孺，影響業界形象，「近唔去，遠又嫌棄冇回頭！做得北區，九成九都係咁嘅路程，都唔知想點！大佬我哋唔係免費坐㗎！佢哋專恰老人家同女人加小朋友」、「啲態度搞到香港啲的士佬個個人見人憎，九成九嫌支旗短，所以咪發脾氣囉，但係唔好咁樣搵啲乘客嚟較飛啦，都冇得投訴，所以啲的士佬愈嚟愈衰，又要揀嘢做又拒載」。

有街坊稱憑相片認出涉事司機，直指他是「慣犯」，並分享有關他的駕駛投訴，「又係佢呀！試過帶住個仔坐佢車喺祥華返和興村，唔知係咪嫌車程短，手車又係揸得好曳，好彩我畀個仔落車先，我未落晒車條X樣就開車，差啲仆死我」、「我印象中多年前都投訴過𠵱條友，因為佢嘅外觀都幾深刻。嗰時三、四十蚊車費，我畀100佢找，然後佢口噏噏怨我畀100蚊紙，問佢咩唔滿意就發晦氣掉錢落我手。最後我一落車腳落地嗰下，佢即手動閂門，車門掃到我腳後，絕塵而去。嗰時交通投訴組話仲有其他人投訴緊佢，會處理佢」。