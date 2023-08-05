完美男友身傳熟悉怪味　女生驚揭廁所清新劑當古龍水　急問點算？

曾有研究指出氣味最能喚起人類記憶，獨特氣味更會構成個人形象。外國1名正在蜜運中的女生認為男友「內外兼備」，但完全男友身上總是傳出既奇怪、又熟悉的氣味，直至最近使用親戚的廁所空氣清新劑噴後，才發現原來男友一直使用該款牌子的空氣清新劑代替古龍水，不知對方到底是性格古怪抑或經濟有困難。帖文引來不少網民回應，有人認為非常好笑，但亦有網民認為她的反應才是奇怪，對方既然是其男友，理應坦白直接詢問本人，以釋除心中疑慮。



女生指男友總是傳出既奇怪、又熟悉的氣味，其後才發現原來男友一直使用廁所空氣清新劑代替古龍水。（《賤郎300》電影截圖）

24歲樓主在「Reddit討論區」表示，大約2個月前與1名27歲男子交往，形容對方性格和善，而且外貌不俗，但從認識對方首天起已經覺得他身上的氣味比較奇怪，並非傳出臭味，和其他噴古龍水的男士相比，男友氣味令人「有一種熟悉的感覺」，但一直不知道來源是什麼。

男友一直將廁所空氣清新劑噴在自己身上當古龍水，樓主當時不禁想暗為何男友會那樣做，到底是性格古怪抑或經濟有困難？（Getty Images）

直到近日，樓主前往女親戚寓所，使用對方浴室後，便噴用一款牌子的空氣清新劑，然後立即認出氣味，原來男友一直將廁所空氣清新劑噴在自己身上當古龍水，樓主當時不禁想暗為何男友會那樣做，到底是性格古怪抑或經濟有困難？她該如何反應？

帖文引來大批網民回應，有人認為非常好笑，有網民指曾經遇到大學同學因為太懶惰，所以向穿過數次的衣服噴空氣清新劑，甚少放入洗衣機清洗。不過，有人認為樓主的反應才是奇怪，建議她應該直接詢問男友本人，或者他只是喜歡那種氣味而已。

（Reddit討論區）