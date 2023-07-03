玩命？網傳單位安裝無GU標誌熱水爐　網民斥違法：住你隔籬真擔心

家居安全絕不能得過且過！有網民於社交平台貼出相片，顯示有單位安裝了疑為內地製造、沒有取得機電工程署認可GU標誌的熱水爐，更稱「唔使GU都用到」。相片一出即引來關注，不少人直斥自行安裝未獲批准的爐具已屬違法，又擔心相關爐具或有安全風險，萬一發生意外，後果不堪設想。



有網民於社交平台貼出相片，顯示有單位安裝了疑為內地製造、沒有取得機電工程署認可GU標誌的熱水爐。（fb「淘寶開心share」圖片）

相關相片由網民上載至facebook群組「淘寶開心share」，顯示1個單位安裝了懷疑不合規格的熱水爐，並稱「真係唔使GU都用到」。相中可見，熱水爐上下方均接駁了喉管，另有開關水掣，而爐面寫有「10L」，相信代表熱水供應量為每分鐘10公升，下方則有以簡體字寫上的「數碼恒温」字樣。

不少網民看過相片也表示關注，指出所有在香港安裝的家用熱水爐必須取得機電工程署批准，即須附有GU標誌，否則即屬違法，「用到同犯法係兩件事」、「標準都未搞清楚一味貪平，住你隔籬真係擔心」。亦有人擔心相關爐具或有安全風險，安裝者隨時累己累人，「唔好累人啦，大吉利市萬一有咩意外係因為你個爐，你仲有冇良心呀？」、「唔單止搵自己命博，重搵埋屋企人命博」。

消委會20款氣體熱水爐價錢與總評分▼▼▼

+ 15

有人甚至稱要報警舉報相關情況，以免一旦發生意外釀成悲劇，「我都cap晒圖同facebook，而家報咗警先，唔理佢係大陸定香港」，但也有人認為不應輕舉妄動，「人哋冇講明呢間屋係香港定其他地方，咁大反應又報警咪中晒樓主計」。

樓主其後回應，稱熱水爐並非屬於他，「係我裝仲擺出嚟咩？做開嘢見到咪影張相留念，影相唔犯法㗎」、「又唔係我裝，入屋維修見到啫，平時見嗰啲都係煮食爐，今次熱水爐」，又稱未能提醒有關單位戶主，「佢講『煲冬瓜』，溝通唔到」。

消委會提醒市民，在選購及使用氣體熱水爐時，應注意以下事項：

+ 5

根據機電工程署資料，所有在香港供應或售賣的住宅式氣體熱水爐，必須已經取得機電工程署氣體安全監督批准，已獲批准的住宅式氣體用具均會附有一個「GU」標誌，以便市民辨別及選購。而安裝電熱水器必須由註冊水喉匠及註冊電業工程人員，分別負責其水管及固定電力裝置安裝。

另外法例列明，任何人如使用據他所知是根據《電力條例》第25條禁止使用的電氣產品，或拒絕就電氣產品的來源地及目的地作證或交出文件，或隱瞞證據或文件，首次定罪可處罰款5萬元，因相同罪行再被定罪可處罰款10萬元；無論首次或再度定罪，均可判處監禁6個月。