退燒藥當糖水！4歲女獨留客廳飲1瓶　全身發抖家長急攔警車助送院

家中藥物一定要收好！蘇州日前發生兒童亂吃藥事件，當地4歲女童獨自在客廳玩耍時，從廚櫃拿出1瓶退燒藥，當糖水幾乎整瓶喝下，家人發現後馬上開車將她送院。女童赴醫院途中已不停發抖，家長迫不得已攔下路過的警車，幸在警員帶路下迅速到醫院。女童因情況嚴重要轉到大醫院洗胃，警車更繼續幫忙開路，最終10分鐘內趕到另一醫院救治，經洗胃等治療後女童已無大礙。網民紛紛提醒家長一定要將藥物收好，而且4歲這年紀好應該被教懂不能亂吃藥。



蘇州有家長日前攔下警車請求帶路，稱4歲女兒誤喝1瓶退燒藥要急赴醫院求醫。（微博影片截圖）

內媒報道，蘇州4歲女童誤喝整瓶退燒藥，家長要攔下警車求救。從馬路的閉路電視可見，路上有私家車攔下警車，車上的媽媽抱住女兒，張姓司機表示孩子吃錯藥要馬上送院，警員稱可為他們帶路，讓他們跟在後面。

去到最近的醫院時，父母表示小孩喝了1瓶美林（退燒藥），女醫生很大反應稱：「1瓶啊，去市裏，要洗胃的。」女醫生稱情況緊急，要轉到市內的大醫院才處理到，警車決定繼續為他們開路，最終只花10分鐘轉到另一醫院。母親指，該瓶退燒藥過去孩子發燒時喝過一點點，現在整瓶喝掉，醫生安慰指該款退燒藥的「安全系數是可以的」。

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母親解釋，當晚一家人吃完晚飯後，女兒獨自在客廳玩耍，沒想到女兒從廚櫃將藥水拿出來當糖水喝，他們發現時女兒已幾乎喝光。她不知道女兒如何拿藥出來，用手伸入女兒的口，發現喉嚨內還有點藥，嚇到她不敢再伸手入去，即叫丈夫開車送女兒入院。

由於一家剛搬到當地，不熟路況，女兒在車上身體不停抖動，情急下才攔下警車求救。幸好女兒及時送院救治，經洗胃等治療後已無大礙。

網民紛紛提醒兒童藥水因為口味甜，很多小孩都會想喝，「我家孩子也喜歡喝美林，每次喝完會讓我再給她倒一點，每次都很嚴肅告訴她這個藥不能隨便吃」。許多人提醒最好的方法是收好藥物，「所有東西都要收好讓孩子拿不到，你根本不能想像他們會吃什麼，我還收過吃硬幣、灰指甲液」、「4歲真的會喝，孩子同學在學校把驅蚊水喝了一大口，被老師發現通知家長了」，但也有留言認為，4歲應該已知道藥不可亂吃，家長要適切教導，「4歲知道藥不能喝的，家長要多普及哦」。

（綜合）