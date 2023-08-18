WeChat匯款慳到盡！　We Remit跨境匯款教學　匯率超筍！

港幣匯率創年度新高，北上吃喝玩樂慳到盡！最近內地電子支付工具都宣布支持香港及國際信用卡在內地直接消費。但如果想體驗更多消費場景或想使用微信利是、個人轉賬、甚至WeChat群組收款（通過微信聊天群組即可完成多人AA制收款或付款），就需要WeChat人民幣錢包或內地銀行戶口有錢。用 WeChat Pay HK 跨境匯款服務 We Remit就可以直接跨境匯款，相當方便。還有新人奬賞高達 $110 、疊加手續費減免活動同匯率優惠，都有著數！



We Remit是騰訊金融科技繼2016年面對香港地區WeChat 用戶開放港幣電子錢包（WeChat Pay HK）後，於2017年起推出的跨境匯款服務，標榜「安全」、「便捷」及「靚匯率」，可用於「工資」及「贍家款」（家屬生活費）兩種個人匯款用途，獲超過200間內地收款銀行支持。今年3月起，WeChat支援使用回鄉證辦理的內地銀行卡收款，省卻以往要親身帶錢北上才能入款到自己內地戶口的麻煩。



最近We Remit正推出新用戶迎新獎賞，可享首3筆匯款高達$110匯款優惠，並有「匯三免一」激賞；現有用戶只要完成簡單步驟，即獲「35天5‰VIP匯率卡」，最高更可享175天匯率優惠。



以下WeChat Pay HK跨境匯款We Remit使用教學、優惠、優勢，一一話你知！



WeChat Pay HK（微信支付香港）跨境匯款服務We Remit推出迎新優惠。（資料圖片）

We Remit 服務優勢

體驗方面，一個WeChat就可以完成匯款和收款，好似發條WeChat訊息一樣簡單。等於WeChat港幣錢包匯入人民幣錢包，翻內地就可直接用，唔洗再畀現金或碌卡，WeChat人民幣錢包有錢亦可體驗微信派利是、個人轉賬、微信群組收款等功能，想點用都得！

速度方面，最快1分鐘收款至微信餘額或所綁定內地銀行賬戶。

安全方面，We Remit是騰訊金融科技旗下官方匯款平台，屬於正規持牌經營，而WeChat Pay HK獲得由香港金融管理局簽發的儲值支付工具牌照，平台亦獲得行業數據安全標準PCI DSS安全認證，為用戶提供更加完善的資金、賬戶安全及隱私保障。

匯率方面，近期港幣兌換人民幣實時匯率連續創年度新高，最高超過0.93。We Remit的港幣轉人民幣匯率亦高於其他銀行或支付工具，如果連同VIP匯率卡使用，更可在實時匯率基礎上額外享受5‰匯率加價。 即匯款金額愈大，We Remit匯率優勢愈明顯。 用戶可於We Remit「匯率走勢」預設心水匯價，自動到價後將第一時間收到WeChat通知提示。

用戶可於We Remit「匯率走勢」預設心水匯價，自動到價後將第一時間收到WeChat通知提示。

優惠方面，We Remit推出迎新獎賞，高達$110匯款優惠，新舊用戶都有著數！

即日起至2023年9月30日，新用戶（從未使用We Remit完成香港至內地跨境匯款的WeChat Pay HK用戶）首三筆匯款，可獲總值達$110獎賞（第一筆匯款即減$50；第二筆匯款即減$30；第三筆匯款即減$30）；新用戶亦可透過「印花獎賞計劃」，獲得「匯三免一」優惠，每成功完成3筆匯款，即可獲得1張手續費減免券，令匯款額外支出大減。

We Remit現有用戶同樣有著數！推廣期內現有用戶每邀請一位新用戶成功匯款，即獲贈「5‰ VIP匯率卡」，使用期35天；邀請第二位用戶成功匯款，可獲1張$15手續費減免券。

匯款優惠及使用教學

使用We Remit匯款及收款方法非常簡單，只需按以下幾步進行就完成。

We Remit匯款流程教學▼▼▼



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We Remit匯率訂閱步驟教學▼▼▼



匯款訂閱步驟教學圖：

有興趣人士需注意，優惠僅適用於經We Remit完成的香港至內地跨境匯款，並須受相關條款及細則約束。優惠數量有限，先到先得。

WeChat Pay HK的We Remit手續費、匯率及消費場景都更實惠方便。（資料圖片）

有興趣人士需注意，優惠僅適用於經We Remit完成的香港至內地跨境匯款，並須受相關條款及細則約束。優惠數量有限，先到先得。

各式優惠一覽▼▼▼

