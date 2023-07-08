恐怖影片！泰男趕去弟弟出家儀式　半夜開車走山路遇大象超驚嚇

夜晚山路是很可怕的！泰國有男子因為趕赴出席弟弟的出家儀式，不想花時間等待汽車渡輪，選擇夜晚開車走山路，事前已有村民提醒晚上有機會遇到大象或老虎，但他趕路心切未有為意。泰男的一意孤行變成一躺驚險旅程，他上傳影片顯示，山路夜晚超可怕之餘，還真的遇到野生大象，嚇到他說「一次就夠了」。



泰男深夜駕車行山路，恐怖之餘還遇到野生大象過路，十分驚險。（TikTok影片截圖）

泰媒報道，TikTok男網民「coptertuner」上傳影片，分享深夜開車行山路的經歷。他交代指，此行要去北碧府參加弟弟的出家儀式，原本要等待汽車渡輪，但因為等得不耐煩，便問附近村民有沒有其他路線，可讓他開車趕路。

村民指的確有條山路可行，但要穿越北碧府西沙瓦縣的森林，問題是那條路已經很多年沒汽車行走，基本上已荒廢了。泰男考慮之際，有村民再提醒他山路上可能有老虎和象，泰男以為只是嚇人的話，為趕時間決定晚上開車行山路。

+ 12

從他上傳的影片可見，夜晚山路一片漆黑，他還特意配上靈異恐怖風音樂，路的兩側都是高高的雜草，除了車頭燈外沒有任何燈光，道路上滿是瓦礫，氣氛相當嚇人，沒想到開一段路後，前方竟有大象過馬路，大象見到有車駛近馬上掉頭，一度加快腳步，之後停在路上，幸好沒有對汽車作出攻擊，否則後果不堪設想。

有網民笑言，泰男夜晚走這條路「一定不能怕鬼，不過要怕大象」、「你太好運了」，不少人都指出這條路線要危險，「上個月白天時駛車走過一次，還是很危險，沿途都是大象糞便」。樓主笑稱試過一次就夠，「再去一次一定會坐汽車渡輪」。

（綜合）