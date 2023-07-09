港男全職教琴自爆收入　怒斥同行：鬥平做爛市！　網民驚嘆收入高

要練就精湛琴藝不容易，全職教琴搵食就更難。有港男日前發文，指已全職教琴約3年，但「愈教愈灰」，他自爆月收約2.5萬至3.5萬元，但怒斥現時太多老師「鬥平做爛市」，而且家長對男老師並不友善，全職教琴也令忚難以認識另一半，搬出去住後經濟壓力變大，面對香港大環境可能更需要穩定工作，「香港做音樂好似活受罪咁」。不過，不少網民認為他收入已算高，「真係創作嗰啲10k都未必有」，建議他減低開支或者找伴奏等工作增加收入。



港男全職教琴3年，自爆月收約2.5萬至3.5萬元，但批評有些老師開價愈來愈平「做爛市」。（《愛的迫降》劇照）

樓主在「Dcard」討論區發文，抱怨「教緊琴、愈教愈灰」，他透露自己現時月入大約2.5萬至3.5萬元，全部自己私人教，「但係呢行對男老師真係hard mode（困難模式）」，市場多數要求女老師，家長和學生難搞之餘，還有很多教琴老師開價愈來愈低，「成班友鬥平做爛市」。

樓主透露讀大學時已兼職教琴，畢業後曾上班做打工仔，正式轉做全職教琴老師約3年，發覺很難堅持下去。他又大呻全職教琴難以認識另一半，現在自己搬出去住經濟負擔更大，「我自己係真係鍾意音樂，但係我唔想成世咁」，年紀漸長想法開始改善，見到大環境變成這樣始終需要穩定工作，「香港做音樂好似活受罪咁」，繼續教琴「照顧到自己就OK，但係如果要養家就唔得」。

港男指男生教琴就像開了困難模式，許多家長指定職請女老師。（示意圖／Getty Images）

不過，許多網民認為樓主收入已算高，「有35k仲想點？真係創作嗰啲10k都未必有」、「25至35k仲想點？大把人呢個數都無」。有人提到如果想增加收入，教鋼琴可以接伴奏工作增加收入，如果教其他樂器，可試試接管弦樂工作，又好言安慰稱香港難以用興趣維生，「唔使唔開心啦師兄，香港好多職業都唔pefer請男人 教琴、補習、幼教」，他的收入不低，不如試試減低日常開支。

有同樣畢業後全職教琴的女生指，她教了1年已發現難做，一到放假「我超過一半既學生都請假去旅行」、「同埋覺得份人愈嚟愈摺」。她也認同全職教琴很難識朋友或另一半，家人又歧視教琴老師的工作，「成日話我畀人睇唔起，搞到我好自卑」，故此已決定找工工。

樓主回應指，一般家長當興趣讓小朋友學習，「唔太睇重，覺得一千幾百唔係咩錢，有時都覺得自己可有可無」。有網友建議他開琴行，他的確考慮過，但很難賺錢，「就算有資金寧願第時比首期好過」、「咁我又唔會放棄嘅，點都好，冇音樂我唔得」。

（綜合）