謀財害命？女子被邀做小孩契媽　閨密遺囑：我同老公死咗你好有錢

做契媽可以成為別人小孩的法定監護人，從而獲得遺產？這是戲劇的謀財害命情節嗎？在外國有女子在討論區發文表示，其閨密邀請她夫婦做孩子的「契媽」和「契爺」（godparent），更稱遺囑上會寫明他們可自動成為孩子法定監護人，甚至表示如果孩子父母雙亡，「你們（樓主和丈夫）將會富得流油（filthy rich）」，暗示她可以繼承所有遺產。樓主對有關說法表示疑惑，而網民指出即使成為孩子的監護人，通常只能成立信託基金為孩子保管遺產，當牽涉到孩子的支出才能動用遺產，監護人未必真的可以「有錢落袋」。有人則笑言契媽不會因而謀財害命，其閨密毋須擔心。



樓主被閨密請求做其孩子的契媽，稱遺囑更寫明會自動成為孩子的法定監護人，又指如果她和丈夫有任何不測，樓主將會非常有錢，暗示可以繼承遺產。（《史力加2》電影截圖）

該名女網民在「Reddit」討論區發出帖文，稱其閨密請求她與丈夫成為其小朋友的契媽和契爺（godparent），女樓主當然同意，閨密的遺囑更會寫明一旦和丈夫雙亡，樓主自動成為孩子的法定監護人，閨密更稱「如果有（閨密夫婦）什麼不測，你們（樓主夫婦）將會富得流油（filthy rich）」，這種說法令樓主「黑人問號」，卻直言另1名朋友都曾經提及類似內容，未知是否同一個圈子的文化。

樓主指若果父母有任何意外，孩子應該才是遺產繼承人。（《史力加2》電影截圖）

樓主指若果父母有任何意外，孩子應該才是遺產繼承人，她和丈夫的財務狀況理應不受影響，最多會照顧孩子的日常起居飲食和安排上學。

樓主稱就算有意外發生，她和丈夫的財務狀況理應不受影響，最多會照顧孩子的日常起居飲食和安排上學。（《史力加2》電影截圖）

有網民解釋契媽和監護人是兩回事，一旦親生父母過世，契媽不會自動成為監護人，以樓主為例，由於遺囑寫明，所以身為契媽的樓主才會成為監護人，而遺產方面通常會成立信託基金，如果涉及孩子的支出才可以動用遺產。亦有網民笑言監護人難以「有錢落袋」，身為契媽的樓主不會謀財害命，其閨密毋須擔心人身安全。

（Reddit討論區）